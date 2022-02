Morre estilista catalão Antonio Miró, referência da moda espanhola

O estilista catalão Antonio Miró, referência da moda espanhola, morreu aos 74 anos, após várias décadas de carreira em que levou suas criações de Barcelona para as principais passarelas internacionais.

"Que a terra lhe seja leve", escreveu o ministro da Cultura espanhol, Miquel Iceta, em sua conta pessoal no Twitter nesta quinta-feira (3).

Miró - nascido em 1947 em Sabadell, perto de Barcelona - morreu em consequência de um ataque cardíaco, segundo vários relatos da mídia local.

Estreitamente ligado à imagem de Barcelona, e com marcadas influências mediterrâneas em seus projetos, Antonio Miró foi responsável pela criação dos uniformes para as cerimônias dos Jogos Olímpicos de Barcelona'92, um dos marcos da empresa. Ele também desenhou roupas para a polícia regional e para outras grandes empresas.

Filho de um alfaiate, o criador catalão abriu sua primeira loja em Barcelona no final da década de 1960, quando tinha apenas 20 anos. Seus desenhos originais logo se diferenciaram da moda usual da época e em 1976 ele conseguiu criar sua própria marca, com a qual mais tarde desfilaria em passarelas como Paris, Nova York e Tóquio.

"Triste com a morte de Toni Miró, uma das grandes referências da moda catalã", escreveu o presidente do governo regional catalão, Pere Aragonès, no Twitter em sua mensagem de condolências.

"Um barcelonês de coração, criativo, inovador, inspirador de muitas gerações e da marca Barcelona, na forma de fazer e vestir", lembrou Jaume Collboni, primeiro vice-prefeito da cidade. "Sem o seu legado, não se pode falar de moda em Barcelona", acrescentou.

Assíduo nas passarelas de Madri e Barcelona durante anos, Miró foi vencedor do Prêmio Nacional de Moda Cristóbal Balenciaga em 1987 e a Medalha de Ouro de Belas Artes em 2002, entre outros prêmios.

