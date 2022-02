Milhares de hondurenhos encomendam novo governo à sua padroeira

"A Virgem vai abençoar esta mulher que se sentou na Presidência (...) Deus queira que saiba nos governar", disse Maura Isabel sobre sua nova presidente, Xiomara Castro, presente na celebração do 275º aniversário da Virgem de Suyapa, padroeira de Honduras.

Milhares de fiéis, entre os quais estava a presidente de esquerda, foram nesta quinta-feira (3) à basílica Virgem de Suyapa, no leste de Tegucigalpa, para uma celebração anual de muita devoção neste país majoritariamente católico e onde pelo menos 60% de seus 10 milhões de habitantes vivem na pobreza.

Em 3 de fevereiro comemora-se a descoberta da estatueta de madeira de uma Virgem morena, de 6,55 centímetros, encontrada por um camponês que em uma noite de 1747 dormia sobre a relva na montanha El Piligüín, perto da capital.

Devotos procedentes de várias regiões do país se reúnem durante uma semana no interior e nos arredores do templo católico.

"Deus queira que (Castro) saiba nos governar, mais do que tudo que ela se dirija a locais remotos, onde não há ajuda de nada", pediu Maura Isabel López, uma mulher indígena e mãe de um policial e dois soldados, originária da comunidade de La Paz, 50 km a noroeste de Tegucigalpa.

Castro substituiu em 27 de janeiro o direitista Juan Orlando Hernández, que deixou o poder em meio a acusações de narcotráfico e corrupção.

"Este ano em que começa uma nova etapa da história de Honduras, pedimos-lhe com as palavras do papa Francisco: rezo ao Senhor que nos dê mais políticos aos quais a sociedade lhes doa de verdade", disse, por sua vez, o cardeal Oscar Rodríguez, na homilia de uma missa à qual a presidente assistiu.

"É imperioso que os governantes e os poderes financeiros ergam o olhar e ampliem suas perspectivas, que busquem que haja trabalho, trabalho digno", acrescentou.

Castro, esposa do presidente deposto Manuel Zelaya (2006-2009), venceu as eleições de novembro como candidata do partido Liberdade e Refundação (Libre, esquerda), com a promessa de empreender reformas sociais profundas para tentar tirar Honduras da pobreza.

Zelaya foi deposto por uma aliança cívico-militar, apoiada inclusive pelo clero, por seus vínculos com a Venezuela chavista.

"Mãe bendita, peço por tua filha, Iris Xiomara, eleita presidente por votação popular. Conceda-lhe sabedoria para discernir quais são os melhores projetos para o bem de todos os cidadãos e não apenas de um grupo privilegiado", invocou o cardeal.

