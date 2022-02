Federer e Nadal são anunciados na equipe europeia da Laver Cup

Rafael Nadal e Roger Federer vão voltar a jogar juntos, se as lesões não impedirem, na equipe europeia durante a quinta edição da Laver Cup, agendada para 23 a 25 de setembro, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira.

Nadal e Federer, ex-número 1 do mundo, já disputaram as duplas juntos na primeira edição desta competição em 2017.

A Laver Cup, que surgiu nesse mesmo ano de 2017, é um torneio entre uma equipe europeia e outra do resto do mundo composta por seis tenistas cada, cujo modelo é inspirado na Ryder Cup do golfe.

Promovida por Federer, a competição tem um local que alterna entre a Europa e fora do 'Velho Continente'. Atualmente, o sueco Bjorn Borg é o treinador europeu.

Federer, de 40 anos, que tem enfrentado problemas recorrentes no joelho há dois anos, disse na quarta-feira que saberá com mais detalhes em "abril-maio" se retornar às quadras.

"Eu realmente quero voltar às competiçõe no final deste ano e disputar a Laver Cup faz parte dos meus planos", disse Federer, que caiu para o 30º lugar no último ranking da ATP na segunda-feira.

"Rafa é uma pessoa incrível e uma inspiração para mim e muitos outros ao redor do mundo", acrescentou o suíço.

"Ele me sugeriu após a última edição da Laver Cup em Boston no ano passado jogar duplas juntos em Londres (este ano)", disse Federer

