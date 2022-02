EUA vê programa nuclear do Irã muito avançado para retomar meta do acordo de 2015

Os Estados Unidos estimam que um eventual acordo nuclear restaurado deixaria o Irã capaz de acumular combustível nuclear suficiente para uma bomba em menos de um ano, um prazo menor do que o que sustentou o acordo de 2015, disseram fontes americanas familiarizadas com o assunto.

Autoridades do governo concluíram, no final do ano passado, que o programa nuclear do Irã havia avançado demais para recriar o chamado período de rompimento de aproximadamente 12 meses do pacto de 2015, disseram as fontes.

Apesar da mudança, os EUA estão avançando nas negociações. Um acordo revisado precisa ser alcançado em breve, disseram as autoridades, para permitir que Washington e seus aliados tenham tempo suficiente para responder a um aumento da capacidade nuclear iraniana.

Quão limitado esse período será depende das medidas precisas que o Irã concordará em tomar para desmantelar, enviar para o exterior, destruir ou selar seu estoque de urânio enriquecido, suas máquinas para produzir combustível nuclear e sua capacidade de fabricação de centrífugas. Fonte: Dow Jones Newswires.

