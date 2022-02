EUA dizem que Moscou prepara vídeos falsos para justificar ataque à Ucrânia

Os Estados Unidos afirmaram nesta quinta-feira (3) ter provas de que Moscou planeja produzir vídeos falsos de um ataque de ucranianos a russos para que sirvam como desculpa para um ataque real a seu vizinho.

"Temos informações de que os russos provavelmente querem inventar um pretexto para uma invasão", disse John Kirby, porta-voz do Departamento de Defesa.

"Acreditamos que a Rússia poderia produzir vídeos de propaganda muito gráficos que incluiriam cadáveres, atores como enlutados e imagens de lugares destruídos" para justificar a invasão da Ucrânia, declarou ele a repórteres.

Acrescentou que Washington acredita que o governo russo planeja montar um suposto ataque das forças militares ou de inteligência da Ucrânia "contra o território soberano russo, ou contra a população de língua russa", cujos números são consideráveis em território ucraniano.

Moscou concentrou recentemente mais de 100 mil soldados e armamentos pesados na fronteira com a Ucrânia.

Parte do plano consistiria em fazer com que o equipamento militar ucraniano usado no suposto ataque pareça ser fornecido pelo Ocidente, denunciou Kirby, o que justificaria ainda mais as retaliações russas contra a Ucrânia.

"Já vimos esse tipo de atividade nos russos no passado e achamos importante que, quando vemos isso, possamos denunciá-lo", acrescentou Kirby.

Kirby acredita que, com base na "experiência" do Departamento de Defesa, a maior parte de um plano dessa natureza teria sido aprovado pelos "mais altos níveis do governo russo".

