Emirados anuncia descoberta de reservas de gás offshore

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (3), a descoberta das primeiras reservas de gás em suas concessões de exploração offshore, o que pode contribuir para a meta de autossuficiência de gás neste país rico em petróleo.

Entre 42,5 bilhões e 56,5 bilhões de metros cúbicos de gás bruto foram descobertos, informou a gigante de energia dos Emirados, a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), em um comunicado.

"Esta descoberta é a primeira das concessões de exploração offshore de Abu Dhabi", disse a empresa, com sede na capital dos Emirados.

Isso servirá para "criar valor de longo prazo para os Emirados", declarou o presidente da ADNOC e ministro da Indústria e das Tecnologias Avançadas, sultão Al Jaber, citado na nota.

O texto não especifica, porém, quando esses recursos poderão ser explorados.

Um consórcio liderado pela gigante italiana de hidrocarbonetos ENI e por seu parceiro tailandês PTT obteve os direitos de exploração deste campo em 2019.

Os Emirados dispõem de algumas das maiores reservas de gás do mundo, com cerca de 7,7 trilhões de metros cúbicos de gás convencional e 4,5 trilhões de gás não convencional. Hoje, no entanto, o país importa do Catar a maior parte do gás de que necessita.

Em 2020, os Emirados já haviam anunciado a descoberta de imensas reservas de gás. Segundo a ADNOC, em torno de 2,2 trilhões de metros cúbicos de gás de jazidas pouco profundas foram encontrados entre Dubai e Abu Dhabi, os dois maiores emirados da federação.

