Em conversa com Macron, Putin chama ações ucranianas de 'provocadoras'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou a atenção nesta quinta-feira do homologo francês, Emmanuel Macron, para o que descreveu como "declarações e ações provocadoras da liderança de Kiev", e que contrariariam os acordos de Minsk. Segundo comunicado emitido pelo Kremlin, outros contatos foram combinados entre os líderes após a terceira chamada telefônica entre ambos em uma semana.

Os acordos de Minsk tratam sobre uma resolução para a crise entre a Ucrânia e a Rússia, e são base para um consenso dentro do chamado Formato da Normandia, que além dos três países citados conta com a Alemanha no diálogos.

"Prosseguiu um diálogo substantivo sobre a situação em torno da Ucrânia e questões relacionadas com a iniciativa russa de desenvolver garantias jurídicas de longo prazo para a segurança da Federação Russa", descreve o documento sobre a conversa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quarta-feira, Macron conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Tags