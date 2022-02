Egito elimina Camarões nos pênaltis e vai enfrentar o Senegal na final da Copa Africana

O Egito eliminou o anfitrião Camarões nos pênaltis (3 a 1 após um empate em 0 a 0), nesta quinta-feira, em Yaoundé, na segunda semifinal, e vai disputar a final da Copa Africana das Nações (CAN) contra o Senegal, que conseguiu sua classificação na quarta-feira.

A grande decisão de domingo também terá um duelo especial entre as duas estrelas do ataque do Liverpool: de um lado o egípcio Mohamed Salah e do outro o senegalês Sadio Mané.

Os camaroneses não foram bem nas penalidades máximas nesta quinta: Harold Moukoudi e James Lea Siliki tiveram suas cobranças defendidas pelo goleiro Gabaski, enquanto Clinton Njié chutou para fora.

