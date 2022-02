Dez crianças são resgatadas de rede de exploração sexual no Panamá

Autoridades panamenhas resgataram dez crianças que eram usadas por uma rede criminosa supostamente dedicada à exploração sexual, em uma operação policial que levou à captura de três pessoas no Panamá e na Costa Rica, informou nesta quinta-feira (3) a Procuradoria-Geral panamenha.

"As vítimas neste caso têm entre 4 e 16 anos e as pessoas envolvidas são parentes próximos" dos menores de idade, informou o procurador-geral do Panamá, Emeldo Márquez.

Os três suspeitos presos "facilitavam" a saída das crianças da cidade de Barú, 525 km a sudoeste da Cidade do Panamá, até a fronteira da Costa Rica, para que fossem exploradas sexualmente, segundo Márquez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um comunicado, a Procuradoria indicou que resgatou dez menores de idade.

A desarticulação da rede ocorreu após uma operação policial realizada por autoridades do Panamá em Barú e da Costa Rica em Barrio San Jorge e Laurel, ambas áreas fronteiriças, onde foram detidos dois panamenhos e um costarriquenho, respectivamente.

Márquez destacou que os detidos podem enfrentar penas de prisão que variam de 20 a 30 anos.

jjr/atm/ic/mvv

Tags