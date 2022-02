Comunicado do Business Wire :Sintavia, LLC

A Sintavia, LLC, que projeta e imprime em 3D sistemas termodinâmicos e de propulsão avançada, anunciou hoje que inaugurou um conselho consultivo composto de líderes das indústrias aeroespacial, de defesa e do espaço, e da fabricação de aditivos O conselho, o qual se reunirá periodicamente no decorrer do ano, assistirá a equipe de liderança e propriedade da Sintavia no estabelecimento de metas e estratégias de crescimento da empresa.

O conselho consultivo consiste dos seguintes cinco profissionais.

Dr. Omar Fergani. O Dr. Fergani é o chefe interino do segmento Industrial Digital Solutions da Atotech GmbH, uma fabricante de equipamentos originais (OEM) de eletrônicos e semicondutores baseada em Berlim, Alemanha. Antes, o Dr. Fergani atuou como diretor de negócios estratégicos para a fabricação de aditivos na Siemens AG. Além disso, ele atua como professor em período parcial no Berlin Institute of Technology e é membro interino do conselho da 1000 Kelvin GmbH, uma empresa de software Deep Tech focada na introdução de soluções de geração de processos e rotas baseados na inteligência artificial para melhorar a produtividade da fabricação de aditivos. O Dr. Fergani possui doutorado em engenharia mecânica e mestrados em produção e materiais do Georgia Institute of Technology e da Norwegian University of Science and Technology.

Amy Gowder. A Srta. Gowder, atualmente diretora de operações da Aerojet Rocketdyne, tem sido uma líder reconhecida da indústria de defesa americana por cerca de 20 anos. Na sua atual função na Aerojet Rocketdyne, ela é responsável pelas organizações de engenharia, operações, produção, cadeia de suprimentos, garantia da qualidade e missão, meio ambiente, saúde e segurança e tecnologia da informação, como também pela supervisão dos 11 sites operacionais da empresa em novo estados. De 2005 a 2020, a Srta. Gowder desempenhou inúmeras funções de liderança na Lockheed Martin, incluindo vice-presidente e gerente geral da linha de negócios de Soluções de Treinamento e Logística com a Rotary and Mission Systems, e gerente geral da unidade de Soluções de Motores Comerciais da Lockheed Martins. A Srta. Gowder é formada em bioengenharia pela Arizona State University com MBA do Massachusetts Institute of Technology.

Teri Hamlin. A Srta. Hamlin, chefe da Mass Transit para a América do Norte na Siemens AG, construiu sua carreira trazendo a digitalização, automação e eletrificação a projetos em todo o mundo. Em funções anteriores, ela atuou como vice-presidente de Crescimento e Estratégia para a Siemens Government Technologies; vice-presidente e gerente geral da unidade de negócios de eAircraft da Siemens (vendida para a Rolls-Royce em 2019); vice-presidente da Large Integrated Energy; vice-presidente da Energy e vice-presidente de Parcerias e Alianças. Coronel aposentada da United States Air Force, a Srta. Hamlin é formada em engenharia de fatores humanos da United States Air Force Academy e mestre em gestão aeroespacial da Embry-Riddle Aeronautical University.

John Hartner. O Sr. Hartner tem sido um líder reconhecido de empresas de tecnologia industrial por 30 anos, mais recentemente como diretor executivo da The ExOne Company, uma fabricante líder de impressoras a jatos de agente aglutinante, onde ele liderou importantes iniciativas de crescimento e supervisionou sua aquisição bem-sucedida pela Desktop Metal em novembro de 2021. Antes disso, o Sr. Hartner atuou como diretor de Operações da EnvisionTEC, uma líder na impressão sobre cuidados da saúde e foi presidente e diretor executivo da Dover Printing & Identification. Antes da sua experiência de liderança, ocupou também cargos seniores na FMC Technologies e na Rockwell International. O Sr. Hartner é formado em engenharia mecânica pela Villanova University com MBA da University of Chicago e serve no conselho da National Association of Manufacturers.

Jeff Thornburg. O Sr. Thornburg, um novo engenheiro espacial e empreendedor reconhecido globalmente, é fundador e diretor executivo da Interstellar Technologies, uma empresa de engenharia e desenvolvimento tecnológico focada em veículos lançadores e sistemas de propulsão. Antes disso, o Sr. Thornburg ocupou cargos de liderança em toda a economia espacial por mais de 20 anos, incluindo vice-presidente sênior de Engenharia na Agility Robotics; diretor de Hardware na Project Kuiper; vice-presidente de Engenharia de Propulsão na Stratolaunch; vice-presidente interino/diretor sênior de Engenharia de Propulsão na SpaceX; engenheiro de turbomáquinas líder J-2X na NASA; e engenheiro-chefe, Liquid Engine Branch do Air Force Research Laboratory. O Sr. Thornburg é formado em engenharia Aerospacial pela University of Missouri-Rolla com mestrado em engenharia aeronáutica pela Air Force Institute of Technology.

"De muitas formas, a Sintavia sempre assumiu o comando na aplicação de tecnologias de aditivos por todas as indústrias aeroespacial, de defesa e espaço, particularmente no que se refere a complexos sistemas mecânicos. Na formação de um conselho consultivo composto de excelentes líderes por todos esses setores, buscamos acelerar essa posição de liderança", disse Brian Neff, fundador e diretor executivo da Sintavia. "No decorrer dos últimos 20 anos, tenho trabalhado com cada um desses profissionais em uma ou outra função e estou verdadeiramente honrado de ter o benefício de suas sabedorias coletivas como parte do nosso conselho consultivo nos próximos anos. Estou ansioso para trabalhar com Omar, Amy, Teri, John e Jeff mais de perto à medida que continuamos nossa jornada".

Sobre a Sintavia

A Sintavia projeta e imprime em 3D sistemas termodinâmicos e de propulsão avançada para clientes das indústrias aeroespacial, de defesa e espacial. Membro fundador da Additive Manufacturer Green Trade Association, a Sintavia está comprometida com os mais elevados padrões de qualidade do mercado e possui várias certificações aeroespaciais de Nadcap e outras. Para mais informações, acesse http://www.sintavia.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005913/pt/

Contato

Sintavia, LLC Lindsay Lewis +1 954.474.7800

