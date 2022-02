Comunicado do Business Wire :Kraken

A Kraken, uma das maiores corretoras de ativos digitais do mundo anuncia sua implementação de padrões de auditoria de próxima geração elaborados para fazer com que os clientes comprovem que seus saldos de bitcoin e ether estão respaldados por ativos reais mantidos em nossa custódia.

Administrada pela Armanino LLP, a auditoria "Proof of Reserves" (Prova de reservas) é a segunda desse tipo conduzida em nossa corretora desde 2014, e afirma que mais de US$19 bilhões de bitcoin e ether de clientes estão em nossa plataforma de forma segura e comprovável. Estão incluídos os US$3,5 bilhões de ether mantidos no serviço de staking na cadeia segura da Kraken, o validador de ETH2 líder da indústria.

Apesar de a auditoria cobrir apenas dois ou mais de 100 ativos disponíveis para negociação em nossa corretora, ela adere aos, e busca avançar, padrões recomendados para novas auditorias criptográficas que esperamos se tornarem amplamente adotadas no setor de ativos digitais.

Nos 13 anos desde a invenção da Bitcoin, é previsto que mais de US$23 milhões em ativos digitais foram perdidos para hacks e insolvências. Através do nosso compromisso para continuar auditorias de Prova de Reservas, acreditamos que a Kraken possa mitigar riscos críticos aos fundos do cliente.

"O oferecimento de segurança e transparência aos nossos clientes tem estado na essência de nossa cultura como empresa, e na essência de nossas práticas e operações desde o início", disse Jeremy Welch, diretor de produtos da Kraken. "Auditorias de Prova de Reservas regulares demonstrarão que, para a Kraken, a proteção e a segurança de nossos clientes são prioridades fundamentais."

Com o anúncio, a Armanino concordou em desempenhar auditorias de Prova de Reservas para a Kraken semestralmente, seguindo os padrões de atestado usados pela American Institute for Certified Public Accountants, uma regularidade com a finalidade de assegurar que a Kraken atenda aos padrões rigorosos de responsabilização.

"Oferecemos Provas de Reservas porque somos apaixonados por este setor e acreditamos ser o futuro de finanças e do mercado de capitais", disse Noah Buxton, chefe de atividades de blockchain da Armanino. "Com essa auditoria, estamos adotando as melhores práticas históricas de empresas de contabilidade pública certificadas e aplicando-as em uma nova forma que é incrivelmente entusiasmante."

Esta transparência regular tem a finalidade de minimizar compromissos para a privacidade de dados do cliente. A Kraken oferecerá a Armanino apenas informações de saldo anonimizado, significando que nenhum dado sensível será trocado. (Uma visão geral técnica do processo de auditoria, explicando como ele potencializa a transparência de blockchains públicos, pode ser encontrada em nosso website.)

Agora, os clientes podem também verificar seus saldos de bitcoin e ether na nossa corretora no momento da auditoria, com um simples processo de três etapas acessíveis em suas contas. A verificação refletirá saldos da conta no momento da auditoria, mas não incluirá quaisquer negociações ou depósitos subsequentes.

Encorajamos todos os clientes da Kraken a verificar a auditoria e nos ajudar a melhorar nossos padrões de auditoria. Para saber mais, acesse nosso website ou contate press@kraken.com.

Sobre a Kraken:

A Kraken é uma das maiores e mais antigas plataformas de ativos digitais do mundo. Globalmente, a base de clientes da Kraken negocia mais de 100 ativos digitais e 7 diferentes moedas fiduciárias, incluindo GBP, EUR, USD, CAD, JPY, CHF e AUD.

A Kraken, agora com mais de 2.500 funcionários foi fundada em 2011 e foi uma das primeiras corretoras a oferecer spot trading com margem, leilões de parachain, staking, derivativos regulados e serviços de indexação. A Kraken é confiável por mais de 8 milhões de negociadores e instituições em todo o mundo e oferece suporte profissional on-line via chat, dia e noite.

A Kraken é respaldada por investidores, incluindo Tribe Capital, SkyBridge, Hummingbird Ventures, Blockchain Capital, e Digital Currency Group, entre outros.

Os mercados da Kraken podem ser monitorados e negociados através de aplicativo iOS e Android da Kraken e através de aplicativo iOS, Android e Desktop da Cryptowatch.

Para obter mais informações sobre a Kraken, acesse www.kraken.com.

Contato

Contato com a mídia: Alex Rapoport press@kraken.com

