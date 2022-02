Comunicado do Business Wire :Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

A Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY, juntamente com suas respectivas subsidiárias denominadas "Dr. Reddy's") anunciou hoje que celebrou um contrato definitivo para adquirir a Nimbus Health GmbH ("Nimbus Health"). A Nimbus Health é um distribuidor farmacêutico licenciado e de propriedade privada da Alemanha, com foco em cannabis medicinal na Alemanha. A Dr. Reddy's adquirirá a Nimbus Health por um pagamento adiantado, além de ganhos baseados em desempenho e marcos nos próximos quatro anos

Fundada em 2018, a Nimbus Health é uma das empresas pioneiras em cannabis medicinal na Alemanha. A aquisição permitirá que a Dr. Reddy's aproveite os pontos fortes da Nimbus Health e introduza medicamentos à base de cannabis medicinal como uma opção de tratamento promissora para os pacientes. A empresa operará sob a marca Nimbus Health e como uma subsidiária integral da Dr. Reddy's.

A demanda por cannabis medicinal aumentou nos últimos anos com a legalização da cannabis medicinal pelo Parlamento Alemão (Bundestag) em 2017. O mercado de cannabis medicinal na Alemanha já está avaliado em aproximadamente 122 milhões de euros, com crescimento de cerca de 25% em 2021 em relação a 2020 e uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 55% desde 2017, tornando a Alemanha um dos maiores mercados da Europa. Cerca de 150 mil pacientes alemães se beneficiam da cannabis medicinal para tratar necessidades de saúde não atendidas1.

O fechamento desta operação está sujeito às condições habituais de fechamento.

Patrick Aghanian, chefe de genéricos para a Europa na Dr. Reddy's, comentou: "A cannabis medicinal é cada vez mais usada para atender e tratar necessidades médicas significativas não atendidas, especialmente no controle de dor e no SNC. Além disso, com vários estudos sendo conduzidos para aproveitar e introduzir a cannabis medicinal, acreditamos que este é um campo obrigatório para a prestação de serviços de saúde no futuro. A Nimbus Health estabeleceu-se como uma plataforma pioneira de rápido crescimento, muito bem-conceituada e com uma excelente rede de parceiros comerciais e acesso a know-how, na qual os fundos de doença alemães reembolsam totalmente a cannabis medicinal. À medida que mais países europeus adotam o uso de cannabis medicinal, a capacidade de aproveitar e acessar novas regiões será fundamental. É com enorme entusiasmo que, com a Nimbus integrando-se à família da Dr. Reddy's, juntamente com Linus e Alessandro, embarcamos em uma nova e emocionante jornada da cannabis medicinal, que apoia a missão da Dr. Reddy's de atender às necessidades não atendidas dos pacientes."

"Ficamos muito animados quando a Dr. Reddy's nos abordou e reconheceu a plataforma altamente eficiente de importação, registro e lançamento da Nimbus para várias marcas de cannabis medicinal na Alemanha. O estreito alinhamento entre os valores da Dr. Reddy's e da Nimbus nos deu a confiança de que podemos manter o foco nos negócios existentes e desenvolver empreendimentos futuros conjuntamente. Estamos felizes em trabalhar com a Dr. Reddy's para ativar sinergias que apoiam o crescimento em todos os setores", comentou Linus Maximilian Weber, fundador e diretor administrativo da Nimbus Health.

Dr. Alessandro Rossoni, cofundador e diretor administrativo da Nimbus Health, diz: "A relação entre a Dr. Reddy's e a Nimbus Health foi muito positiva no ano passado. Pareceu natural dar os próximos passos juntos. Estamos entusiasmados com o fato de a Dr. Reddy's ter reconhecido o potencial da Nimbus no mercado de cannabis medicinal. O compromisso da Dr. Reddy's estabelece um marco significativo para o desenvolvimento de medicamentos médicos à base de canabinoides e para liberar novas possibilidades para beneficiar os pacientes. Temos certeza de que fazer parte da Dr. Reddy's nos ajudará a elevar nossas operações a um novo patamar e aumentar ainda mais nosso impacto neste mercado em rápido desenvolvimento".

Sobre a Nimbus Health GmbH

A Nimbus Health é um distribuidor e fabricante farmacêutico totalmente licenciado da Alemanha, com instalações de armazém próprias e uma equipe de vendas independente para promover produtos médicos à base de cannabis para farmacêuticos. Sua missão é fornecer aos pacientes gravemente doentes os produtos de cannabis medicinal da mais alta qualidade, de fontes confiáveis e de forma consistente e sustentável.

Sobre a Dr. Reddy's: A Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY) é uma empresa farmacêutica integrada que tem o compromisso de fornecer medicamentos acessíveis e inovadores que proporcionam vidas mais saudáveis. Com seus negócios, a Dr. Reddy's oferece um portfólio de produtos e serviços que incluem APIs, serviços farmacêuticos personalizados, genéricos, biossimilares e formulações diferenciadas. Nossas principais áreas terapêuticas são gastrointestinal, cardiovascular, diabetologia, oncologia, administração da dor e dermatologia. A Dr. Reddy's atua em mercados de todo o mundo. Estados Unidos, Índia, Rússia, países da Comunidade dos Estados Independentes e Europa são nossos maiores mercados. Saiba mais emwww.drreddys.com

