Comunicado do Business Wire :ComplyAdvantage

ComplyAdvantage, uma empresa global de tecnologia de dados que vem transformando a detecção de crimes financeiros, anunciou hoje a disponibilidade do tão esperado relatório anual da empresa - O estado dos crimes financeiros em 2022.Projetado como um guia estratégico para as equipes de conformidade do mundo todo, o relatório estabelece as ameaças emergentes que governos e instituições financeiras enfrentarão em 2022, juntamente com recomendações prescritivas sobre como as equipes de conformidade podem responder e garantir uma ação proativa.

Com base em uma pesquisa e entrevistas selecionadas realizadas em novembro de 2021, o relatório compartilha informações e observações de 800 executivos de nível C (os que tomam as decisões) na área de conformidade da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Os entrevistados representaram várias organizações de bancos corporativos, investimentos, criptomoedas, seguros e FinTech.

O relatório sobre o estado dos crimes financeiros em 2022revela as tendências de crimes financeiros que mais preocupam os responsáveis pela conformidade no ano que vem. O documento de 49 páginas mergulha em novos temas, como os desafios de segurança cibernética gerados pelo trabalho remoto/híbrido; as implicações da interrupção contínua da cadeia de suprimentos; a crescente ameaça do ransomware; a evolução dos principais regimes de sanções globais e muito mais. Em seu segundo ano, a pesquisa também oferece dados sobre como as tendências e os desafios de conformidade mudaram ao longo da pandemia.

"2022 será outro ano desafiador, dada a aceleração digital causada pela pandemia, o ritmo contínuo de inovação e adoção de serviços de criptomoedas no mercado e o cenário de sanções em constante mudança desencadeado pela geopolítica em andamento", disse Tom Keatinge, diretor do Centro de Estudos sobre Crimes Financeiros e Segurança da RUSI. "A inteligência contra riscos será um elemento-chave para garantir que a comunidade FinTech permaneça atualizada sobre as tendências de ameaças multifacetadas que enfrentarão seus negócios."

Uma amostra das principais informações do relatório inclui:

-- Aumento do registro de SAR: a volatilidade contínua do cenário de crimes financeiros, juntamente com o rápido aumento de novas tecnologias e métodos de pagamento, foi refletida na pesquisa de 2021. 80% das empresas disseram que apresentaram mais relatórios de atividades suspeitas (SAR) em 2021, em comparação com 70% em 2020. Quase um terço dos entrevistados (31%) afirmou que apresentou 10% a 20% mais SAR em 2021 em comparação com 2020.

-- Crescimento da preocupação com o cibercrime: o crime cibernético supera a fraude como o principal delito que causa preocupação. Quando questionados sobre infrações subjacentes, houve uma queda notável na preocupação com as fraudes - 61% citaram isso em 2020 e 37% em 2021.

-- Temperatura alta nos hotspots geopolíticos: China, Rússia e Coreia do Norte são as três principais empresas a nível mundial que mais preocupam os entrevistados.

-- Popularização das criptomoedas: as criptomoedas e os ativos virtuais se tornaram populares em 2021 - apenas 2% dos entrevistados disseram que não estão considerando serviços de criptomoedas e nunca o farão.

"Os relatórios são ótimos, mas evitar multas regulatórias ou que fechem negócios é ainda melhor! Ao sermos uma empresa focada em inteligência de contra-risco, continuaremos compartilhando nossos conhecimentos vitais, para que nossos clientes, parceiros e o grande ecossistema FinTech possam proteger seus negócios contra crimes financeiros indesejados", disse Charles Delingpole, fundador e CEO da ComplyAdvantage. "À medida que aumenta a onda de novos serviços financeiros, o mesmo ocorre com a lavagem de dinheiro e os crimes relacionados. As equipes informadas e capazes de avaliar os riscos conhecidos no ano que vem estarão em melhor posição para proteger a integridade de seus negócios."

A ComplyAdvantage é a escolha preferida de alguns dos maiores bancos, empresas e FinTechs de alto crescimento do mundo e utiliza o aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para ajudar as organizações regulamentadas a administrar suas obrigações de risco e prevenir crimes financeiros. O gráfico de conhecimento patenteado da empresa, chamado ComplyData?, é derivado de milhões de pontos de dados e bilhões de informações que fornecem insights dinâmicos em tempo real sobre sanções, watchlists, pessoas politicamente expostas e notícias negativas.

Em 2021, a ComplyAdvantage teve um crescimento recorde impulsionado por mais de 1 bilhão de pesquisas em 150 milhões de entidades monitoradas diariamente. O uso em todos os conjuntos de soluções de AML (prevenção à lavagem de dinheiro) da empresa atingiu níveis recordes, com volumes de pesquisas dobrando trimestre a trimestre na solução de Triagem e monitoramento de clientes da empresa, enquanto os volumes de Gerenciamento de riscos em transações foram multiplicados por quatro. Em 2022, a empresa antecipa que seu ritmo de crescimento continuará atingindo níveis recordes.

Sobre a ComplyAdvantage

ComplyAdvantage é a principal fonte do setor financeiro de dados de risco de crimes financeiros baseados em IA e tecnologia de detecção. A missão da ComplyAdvantage é neutralizar o risco de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, corrupção e outros crimes financeiros. Mais de 500 empresas em 75 países contam com a ComplyAdvantage para conhecer o risco daqueles com quem estão fazendo negócios por meio do único banco de dados global em tempo real de pessoas e empresas. A empresa identifica ativamente dezenas de milhares de eventos de risco de milhões de pontos de dados estruturados e não estruturados todos os dias.

A ComplyAdvantage possui quatro centros globais localizados em Nova York, Londres, Singapura e Cluj-Napoca e é apoiada pela Goldman Sachs, Ontario Teachers', Index Ventures e Balderton Capital. Saiba mais em complyadvantage.com.

