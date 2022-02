Comunicado do Business Wire :Cepton Technologies, Inc.

A Cepton Technologies, Inc. (Cepton), uma inovadora provedora de soluções de lidar inteligente, está formando parceria com a provedora de soluções de segurança Bowler Pons Solutions Consultants, LLC (Bowler Pons) para implementar um sistema de monitoramento tridimensional de ponta, habilitado por lidar.

A Bowler Pons é especialista em sistemas de segurança eletrônica aprimorada e focada em tecnologia para aplicações de alta segurança, como pontos de controle de acesso, perímetros, aeroespacial e outras áreas protegidas. Agora, utilizando os criteriosos recursos de percepção fornecidos pelos sensores MMT Vista®-P da Cepton como uma das diversas modalidades de percepção, a empresa sediada em Maryland lançou um sistema de monitoramento 3D econômico e altamente adaptável que detecta, rastreia e classifica objetos com precisão para avaliar situações de interesse em relação a características de ameaças, comportamentos e conjuntos de regras pré-definidos através de uma única ferramenta de fusão e análise. A incorporação do lidar Cepton resolve algumas das limitações críticas de outros sensores, como a falta de recursos de captura de imagem 3D de câmeras tradicionais e a dependência de condições ideais de iluminação e a baixa resolução espacial de radares, e fornece ao sistema integrado detecção aprimorada e precisão de categorização graças às imagens 3D de alta resolução do lidar com informações de dimensão, localização e velocidade incorporadas em tempo real. Além disso, o fato de que a captura de informações por sensores lidar é "anônima" (ou seja, não é pessoalmente identificável) ajuda rapidamente na criação de alertas autônomos, que, por sua vez, melhoram o tempo de resposta do operador protegendo simultaneamente a privacidade individual ao detectar e responder a anomalias.

Mark Holmes, cofundador e sócio-gerente da Bowler Pons, afirmou: "Os sensores lidar da série Vista®-P da Cepton combinam alta resolução e longo alcance para oferecer representações de maior fidelidade por unidade de custo do ambiente real e alvos de interesse para determinadas aplicações que estamos explorando com nossos clientes atualmente. O design direcional e não rotacional do lidar da Cepton também tornou os lidares Vista-P fáceis de integrar em vários ambientes e casos de uso. Através da nossa colaboração com a Cepton, somos capazes de implementar sensores lidar econômicos em áreas onde nossos clientes podem não precisar de um lidar que gire totalmente 360º, mas onde a captura visual de alta resolução do ambiente e atividades nele seja uma prioridade.

"Alimentadas por dados lidar processados de maneira inteligente, nossas soluções podem solucionar diversas falhas de recursos críticos deixadas por sistemas convencionais de segurança eletrônica. Em primeiro lugar, elas habilitam a detecção, rastreamento e classificação em 3D do objeto em tempo real. Em segundo lugar, elas permitem que usuários diferenciem com eficácia alarmes reais e falsos ou de distúrbios e ajustem a sinalização de acordo, resultando em sobrecarga reduzida do operador e insensibilidade associada. E, finalmente, seus poderosos conjuntos de sensores integrados possibilitam análises ricas em dados para múltiplas aplicações ao mesmo tempo, incluindo controle de acesso, análise de rendimento, planejamento de recursos, gestão de ocupação, serviços públicos inteligentes e muito mais.

"Diferentemente do que é geralmente necessário para implementar uma nova tecnologia, com lidar, nossos clientes não precisam necessariamente descartar tudo e construir um novo sistema do zero. Ao contrário, nossa parceria com a Cepton oferece um mecanismo acessível para aprimorar rapidamente sistemas de segurança tradicionais e existentes, integrando lidar com câmeras de vídeo e térmicas, radares e outros recursos de detecção 2D ou de cabo de retorno existentes através do software de análises avançadas da Bowler Pons."

O Dr. Jun Pei, diretor executivo da Cepton, afirmou: "Aplicações de segurança exigem precisão, velocidade e adaptabilidade. Nossa solução de lidar inteligente ajuda a Bowler Pons a atender essas demandas trabalhando perfeitamente com outros sensores para fornecer uma imagem completa do espaço monitorado.

"Alimentados pela MMT® (Micro Motion Technology) proprietária da Cepton, nossos sensores lidar são idealmente projetados para aplicações dimensionáveis dado o desempenho, confiabilidade e economia que oferecem. Estou feliz por eles terem ajudado a aprimorar a solução de segurança da Bowler Pons sem introduzir interrupção significativa aos principais conjuntos de soluções existentes dos clientes. O aumento da segurança de infraestrutura com tecnologia lidar pode ser mais fácil do que se imagina, e esperamos trabalhar com a Bowler Pons para explorar recursos adicionais e casos de uso onde o lidar possibilita níveis mais altos de eficiência, precisão e automação do sistema."

Sobre a Cepton Technologies, Inc.

A Cepton, sediada no Vale do Silício, é uma inovadora de soluções baseadas em lidar para o setor automotivo (ADAS/AV), cidades inteligentes, espaços inteligentes e aplicações industriais inteligentes. Com sua Micro Motion Technology (MMT®) patenteada, a Cepton busca popularizar o lidar e alcançar uma abordagem equilibrada para desempenho, custo e confiabilidade, permitindo ao mesmo tempo soluções de percepção 3D redimensionáveis e inteligentes em todos os setores.

A Cepton recebeu o maior prêmio pela produção em série de lidar ADAS conhecido no setor até hoje, baseado no número de modelos de veículos premiados, por um dos cinco principais fabricantes de equipamento original (Original Equipment Manufacturer, OEM) globais e está envolvida com outros dez principais OEMs.

Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com duas décadas de experiência conjunta em diversas tecnologias avançadas nos campos de lidar e imagens, a Cepton se dedica à comercialização de soluções lidar de alto desempenho e qualidade no mercado de massa. A Cepton tem sede em San José, Califórnia, e possui uma unidade de desenvolvimento de negócios em Troy, Michigan, para fornecer suporte local para a região metropolitana de Detroit, repleta de clientes OEM e Tier 1. A Cepton também está presente na Alemanha, Canadá, Japão, Índia e China para atender a uma base global de clientes em rápido crescimento. Para mais informações, acesse www.cepton.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Bowler Pons Solutions Consultants, LLC

A Bowler Pons, com sede nos Estados Unidos, é uma empresa de propriedade de veteranos (Veteran-Owned Small Business, VOSB) e minorias e de consultoria técnica e desenvolvimento de soluções para pequenas empresas desfavorecidas com certificação SBA 8(a), com experiência em engenharia, pesquisa e desenvolvimento, segurança cibernética, tecnologia da informação e gestão de programas e projetos. Com uma base construída sobre abrangente perspicácia de segurança, desde segurança de informações e rede até design, desenvolvimento, integração e suporte de tecnologia de segurança física, a Bowler Pons foca na entrega de soluções técnicas integradas específicas do cliente e que abordam os desafios mais urgentes e emergentes dos nossos clientes. Sediada em Anápolis, Maryland, com equipes de entrega distribuídas pelos EUA, a Bowler Pons é uma líder de pensamento em rápido crescimento nos mercados de alta segurança e soluções digitais. Para saber mais sobre a Bowler Pons, acesse www.bowlerpons.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220202005362/pt/

Contato

Faithy Li, Cepton Technologies media@cepton.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

