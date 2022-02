COI consolida surfe, skate e escalada nos Jogos Olímpicos

O Comitê Olímpico Internacional (COI) consolidou nesta quinta-feira (3) o status olímpico da escalada, do surfe e do skate, já presentes nos Jogos de Tóquio disputados em 2021 e previstos para Paris-2024, em detrimento do boxe, levantamento de peso e pentatlo moderno.

Como estava previsto em dezembro do ano passado pela comissão executiva do COI, as três modalidades, "voltadas para a juventude", integram a lista de 28 esportes olímpicos garantidas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

"Os Jogos de Los Angeles buscam trazer frescor, energia jovem e criatividade ao movimento olímpico e paralímpico", disse Casey Wasserman, presidente do comitê organizador do evento.

Em Tóquio, escalada, surfe e skate estrearam nos Jogos Olímpicos na condição de "esportes adicionais", sem direitos de televisão, como será o caso em Paris.

Como o COI estabeleceu um teto de 10.500 participantes para os Jogos com o objetivo de "limitar os custos e a complexidade" do evento de verão, a 139ª sessão do COI, celebrada em Pequim (onde os Jogos de Inverno começam oficialmente na sexta-feira), retirou da lista de 28 modalidades o boxe, o levantamento de peso e o pentatlo moderno.

Mas os três esportes, com mais de um século de história olímpica, podem retornar ao programa de Los Angeles na sessão do COI de 2023 caso apresentem evidências suficientes de reformas, recordou o presidente da comissão do programa olímpico, o austríaco Karl Stoss.

A Associação Internacional de Boxe Amador (AIBA), privada em 2019 do direito de organizar o torneio olímpico da modalidade por múltiplas falhas em termos de gestão e arbitragem, é dirigida há mais de um ano pelo russo Umar Kremlev, que tenta recuperar sua credibilidade.

O levantamento de peso, sob ameaça de suspensão olímpica em 2024 por uma série de escândalos de doping e corrupção, provoca "sérias inquietações" do COI e permanece sob observação.

O pentatlo moderno está em revisão devido ao caso Saint Boy, nome do cavalo que uma atleta alemã e sua treinadora agrediram nos Jogos de Tóquio, e agora precisa encontrar uma modalidade para substituir o hipismo.

A modalidade é completada com esgrima, tiro, natação e corrida.

