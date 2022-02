Canadá vence El Salvador (2-0) e coloca um pé na Copa do Catar-2022; EUA goleia Honduras

O Canadá ficou virtualmente classificado para a Copa do Mundo do Catar-2022 ao vencer El Salvador por 2 a 0, nesta quarta-feira, em San Salvador, em partida da décima primeira rodada do octogonal final da Concacaf.

Os canadenses venceram com gols de Atiba Hutchinson, aos 66 minutos, e Jonathan David nos acréscimos (90+4).

Com esse resultado, o Canadá chegou a 25 pontos na liderança das Eliminatórias da Concacaf, e a três rodadas do final da fase classificatória, garantiu, pelo menos, a vaga para a repescagem contra um adversário da Oceania.

Já para a 'Selecta' o sonho da classificação se desfez com esta derrota.

Todos os três jogos restantes serão disputados no próximo mês.

Embora sua classificação para o Catar não seja matematicamente certa, seria necessária uma combinação pouco provável de resultados para que o Canadá não se classifique para sua primeira Copa do Mundo desde a de 1986 no México.

Uma vitória sobre a Costa Rica no próximo jogo, em 24 de março, selaria o lugar do Canadá no Catar.

Também nesta quarta-feira, em uma gélida noite em Minnesota, os Estados Unidos venceram a já eliminada Honduras por 3 a 0 e se consolidaram no segundo lugar das eliminatórias.

Em três lances de bola parada, Weston McKennie abriu o placar aos 8 minutos, Walker Zimmerman ampliou aos 37 e Christian Pulisic completou a goleada no segundo tempo, aos 68, no Allianz Field de Saint Paul (Minnesota), onde as temperaturas alcançaram os -17 graus centígrados.

Mais cedo a Costa Rica entrou ativamente na luta pela classificação ao vencer a Jamaica por 1 a 0 em Kingston.

O gol da vitória foi marcado pelo habilidoso canhoto Joel Campbell, grande destaque da 'Sele' nos últimos jogos, aos 61 minutos.

--- Jogos da 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Catar-2022

El Salvador - Canadá 0 - 2

Jamaica - Costa Rica 0 - 1

Estados Unidos - Honduras 3 - 0

México - Panamá

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Canadá 25 11 7 4 0 19 5 14

2. Estados Unidos 21 11 6 3 2 16 7 9

3. México 18 10 5 3 2 13 8 5

4. Panamá 17 10 5 2 3 14 12 2

5. Costa Rica 16 11 4 4 3 8 7 1

6. El Salvador 9 11 2 3 6 6 13 -7

7. Jamaica 7 11 1 4 6 9 16 -7

8. Honduras 3 11 0 3 8 5 22 -17

