Canadá derrota El Salvador (2-0) e coloca um pé na Copa do Catar-2022; EUA e México vencem

O Canadá ficou virtualmente classificado para a Copa do Mundo do Catar-2022 ao vencer El Salvador por 2 a 0, nesta quarta-feira, em San Salvador, em partida da décima primeira rodada do octogonal final da Concacaf.

Os canadenses venceram com gols de Atiba Hutchinson, aos 66 minutos, e Jonathan David nos acréscimos (90+4).

Com esse resultado, o Canadá chegou a 25 pontos na liderança das Eliminatórias da Concacaf, e a três rodadas do final da fase classificatória, garantiu, pelo menos, a vaga para a repescagem contra um adversário da Oceania.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já para a 'Selecta' o sonho da classificação se desfez com esta derrota.

Todos os três jogos restantes serão disputados no próximo mês.

Embora sua classificação para o Catar não seja matematicamente certa, seria necessária uma combinação pouco provável de resultados para que o Canadá não se classifique para sua primeira Copa do Mundo desde a de 1986 no México.

Os canadenses lideram a classificação por quatro pontos com três jogos restantes, todos a serem disputados no próximo mês.

Uma vitória sobre a Costa Rica no próximo jogo, em 24 de março, garantirá a vaga do Canadá no Catar.

Também nesta quarta-feira, em uma gélida noite em Minnesota, os Estados Unidos venceram a já eliminada Honduras por 3 a 0 e se consolidaram no segundo lugar das eliminatórias.

Em três lances de bola parada, Weston McKennie abriu o placar aos 8 minutos, Walker Zimmerman ampliou aos 37 e Christian Pulisic completou a goleada no segundo tempo, aos 68, no Allianz Field de Saint Paul (Minnesota), onde as temperaturas alcançaram os -17 graus centígrados.

Jogadores das duas seleções jogaram com várias camadas de roupas e alguns com balaclavas cobrindo suas cabeças.

Dois jogadores hondurenhos tiveram que ser substituídos no intervalo devido ao frio, segundo a seleção.

Após o confronto, o técnico norte-americano Gregg Berhalter defendeu o direito de sua equipe de aproveitar a vantagem do clima em seus jogos como mandante.

"Queremos ganhar os nossos jogos em casa", sublinhou. "Consideramos que o nosso campo é uma vantagem e que as condições de jogo a que os rivais não estão habituados também são uma vantagem para nós".

"Mas também vamos para outros países e está 90 graus (fahrenheit, 32 graus Celsius) e uma umidade insuportável e os meninos ficam desidratados e ficam com cãibras e exaustão pelo calor. Essa é a natureza da nossa competição", disse o treinador.

No estádio Azteca, quando tudo indicava que haveria outro empate sem gols em casa, a seleção do México teve um pênalti a seu favor e venceu o Panamá por 1 a 0.

Com sua habilidade, Diego Lainez perturbou a defesa panamenha e já na reta final, aos 78 minutos, foi derrubado pelo zagueiro Abdiel Ayarza e o árbitro marcou a penalidade.

Raúl Jimenez converteu com um leve toque à esquerda do goleiro que mergulhou para a direita.

Antes disso, aos 68, Jiménez havia desperdiçado a melhor oportunidade para o México até então. O atacante esbarrou no goleiro panamenho que desviou um chute à queima-roupa.

Com o triunfo o México se manteve no terceiro lugar da classificação com 21 pontos.

Na quinta-feira 24 de março os mexicanos vão receber os Estados Unidos enquanto o Panamá jogará em casa com a eliminada Honduras.

Mais cedo a Costa Rica entrou ativamente na luta pela classificação ao vencer a Jamaica por 1 a 0 em Kingston.

O gol da vitória foi marcado pelo habilidoso canhoto Joel Campbell, grande destaque da 'Sele' nos últimos jogos, aos 61 minutos.

Os 'Ticos', que antes desta rodada tripla fizeram uma campanha decepcionante com um desempenho muito fraco, agora recuperam a esperança de se classificar para sua quinta Copa do Mundo nas últimas seis edições.

--- Jogos da 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Catar-2022

México - Panamá 1 - 0

El Salvador - Canadá 0 - 2

Jamaica - Costa Rica 0 - 1

Estados Unidos - Honduras 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Canadá 25 11 7 4 0 19 5 14

2. Estados Unidos 21 11 6 3 2 16 7 9

3. México 21 11 6 3 2 14 8 6

4. Panamá 17 11 5 2 4 14 13 1

5. Costa Rica 16 11 4 4 3 8 7 1

6. El Salvador 9 11 2 3 6 6 13 -7

7. Jamaica 7 11 1 4 6 9 16 -7

8. Honduras 3 11 0 3 8 5 22 -17

./bds/cmm/cl/aam

Tags