Bolsonaro minimiza desgaste com EUA por viagem à Rússia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) minimizou a possibilidade de um desgaste diplomático com os Estados Unidos por sua viagem à Rússia, marcada para o próximo dia 14. Moscou vive tensões com a Ucrânia e com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), entidade liderada pelos americanos.

"Brasil é Brasil, Rússia é Rússia. Faço bom relacionamento com o mundo todo. Assim como se Joe Biden me convidar, irei aos EUA também com o maior prazer", declarou Bolsonaro em Porto Velho, antes de se encontrar com o presidente do Peru, o esquerdista Pedro Castillo.

Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, diplomatas americanos entraram em contato com o Itamaraty para tentar demover Bolsonaro de visitar a Rússia na iminência de uma invasão à Ucrânia por parte do presidente russo, Vladimir Putin.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags