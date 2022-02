Biden anuncia morte de chefe do EI em batalha durante ofensiva dos EUA

O presidente Joe Biden anunciou, nesta quinta-feira (3), que o líder do grupo Estado Islâmico (EI) morreu durante uma incursão das forças militares americanas na Síria.

"Graças à habilidade e à coragem das nossas Forças Armadas, tiramos do campo de batalha Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, líder do ISIS (acrônimo do Estado Islâmico em inglês)", afirmou Biden, em um comunicado.

Um funcionário de alto escalão do governo americano disse que o líder do EI morreu durante a operação, ao detonar uma bomba que levava junto com ele.

