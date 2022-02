Betis goleia Real Sociedad (4-0) e se classifica para as semifinais da Copa do Rei

O Betis se classificou para as semifinais da Copa do Rei ao golear a Real Sociedad por 4 a 0 fora de casa nesta quinta-feira, com dois gols de Juanmi em uma partida muito intensa.

Dois gols de Juan Miguel Jiménez 'Juanmi' (12 e 57), um pênalti de Willian José (82) e outro de Aitor Ruibal (88) deram ao Betis a vaga na próxima fase, onde Rayo Vallecano e Valencia já se garantiram.

Nesta quinta-feira, em um jogo muito equilibrado, o Betis começou pressionando a Real Sociedad com uma pressão intensa, que logo rendeu frutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

William Carvalho foi até a linha de fundo para tocar atrás, onde Junami apareceu apenas para abrir o placar aos 12 minutos.

A Real procurou evitar a pressão do Betis com bolas longas procurando Mikel Oyarzabal, Alexander Isaak ou Adnan Januzaj, que tentava avançar pela direita. Os anfitriões conseguiram empatar com uma cabeçada de Robin le Normand (27), antes do VAR anular um gol de Januzaj por impedimento (39).

A Real Sociedad foi crescendo nos últimos minutos do primeiro tempo e após o intervalo avançou para tentar empatar.

Alexander Isak assustou com um chute à queima-roupa que o goleiro do Betis Rui Silva defendeu (47).

Quando a Real estava melhor, cercando o Betis, veio o segundo gol do time andaluz quando Alex Moreno alçou uma bola da esquerda na altura da marca do pênalti onde Juanmi reapareceu para chutar e fazer 2 a 0 (57).

O atacante andaluz, artilheiro entre os jogadores espanhóis da LaLiga, já soma 16 gols nesta temporada, contando todas as competições.

O gol caiu como um balde de água fria sobre a Real Sociedad, que, apesar da desvantagem, não se entregou mas teve dificuldades diante do Betis, que recuou e fechou os espaços, contendo as chegadas bascas.

A Real tentou, mas um toque de mão de Zaldúa na área resultou em um pênalti, que Willian José converteu (82) e a vantagem ainda foi aumentada com um gol de Ruibal quase no fim (88).

-- Resultados das quartas de final da Copa do Rei:

- Quarta-feira:

(+) Rayo Vallecano - Mallorca 1 - 0

(+) Valencia - Cádiz 2 - 1

- Quinta-feira:

Real Sociedad - (+) Betis 0 - 4

Athletic Bilbao - Real Madrid

(+): classificado para as semifinais da Copa do Rei.

gr/dr/aam

Tags