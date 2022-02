Barril do petróleo WTI fecha acima de US$ 90 nos EUA pela primeira vez desde 2014

A cotação do barril de petróleo americano WTI superou nesta quinta-feira (3) os 90 dólares o barril pela primeira vez em sete anos, sustentada pela queda do dólar e pelo inverno no hemisfério norte, que tem sido muito rigoroso nos Estados Unidos.

Em Nova York, o barril de referência "light sweet" (WTI) para entrega em março superou, pela primeira vez desde o inverno de 2014, a marca dos 90 dólares, ao fechar cotado a US$ 90,27 dólares, em alta de 2,27%.

Em Londres, por sua vez, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 1,83%, a 91,11 dólares.

Os preços demonstraram um comportamento tranquilo no início da sessão, após a decisão esperada da véspera por parte dos 23 membros da aliança OPEP+ de manter um ritmo prudente no aumento de seu nível total de produção de 400.000 barris diários para o mês de março.

Mas, sua alta foi "precipitada pela queda do dólar", explicou John Kilduff, da Again Capital.

Efetivamente, o euro saltou nesta quinta perante o dólar, impulsionado pela mudança de tom do Banco Central Europeu (BCE) que, pela primeira vez, abriu a porta para um possível aumento de sua taxa básica de juros este ano.

