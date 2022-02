Australianos acreditam que encontraram destroços do barco do explorador James Cook

Pesquisadores australianos anunciaram nesta quinta-feira (3) ter encontrado na costa leste dos Estados Unidos os destroços do barco em que o famoso explorador britânico James Cook viajou pela primeira vez à Austrália.

Embora a equipe australiana esteja convencida de que do emblemático navio Endeavour do capitão Cook, os parceiros de pesquisa americanos foram mais cautelosos e disseram que o anúncio era prematuro.

O Endeavour, com o qual o explorador britânico navegou em sua primeira viagem à Austrália e Nova Zelândia entre 1768 e 1771, foi afundado em Newport (Rhode Island) durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos e ficou esquecido por mais de dois séculos.

"Desde 1999, investigamos vários naufrágios do século XVIII em uma área de duas milhas quadradas onde acreditávamos que o Endeavour afundou", afirmou nesta quinta-feira Kevin Sumption, diretor do Museu Marítimo Nacional da Austrália.

"Com base em evidências de arquivos arqueológicas, estou convencido de que é o Endeavour", acrescentou.

Mas o Projeto de Arqueologia Marinha de Rhode Island, que também participa na investigação, considerou muito prematuro tirar esta conclusão e afirmou que o anúncio feito na Austrália representa uma "infração do contrato".

"As conclusões serão conduzidas por um processo científico adequado e não de acordo com as emoções ou política australianas", afirmou a diretora executiva do Projeto de Rhode Island, DK Abbass.

O Endeavour foi o navio com o qual Cook zarpou da Inglaterra para sua primeira viagem de exploração do Pacífico, que o levou ao Taiti e, depois, para Nova Zelândia e Austrália.

Quando o navio afundou no porto de Newport em agosto de 1778, ele havia sido rebatizado como Lord Sandwich e estava sendo usado pela frota britânica para reter prisioneiros de guerra durante a revolução americana.

Isto aconteceu poucos meses antes da morte de James Cook no Havaí, em fevereiro de 1779.

