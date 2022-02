AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2022 ATÉ QUINTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial do câncer -

América

(*) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte, a portas fechadas - 18H00

HAVANA (Cuba) - Consulta popular sobre o novo Código da Família, que inclui o casamento gay - (até 30 de Abril)

CARACAS (Venezuela) - 30º aniversário da tentativa de golpe de Hugo Chávez -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Emprego EUA - 11H30

MIAMI (Estados Unidos) - Audiência de apelação de Mario Palacios, detido por suposto envolvimento no assassinato do presidente haitiano, Jovenel Moise - 13H00

Europa

MOSCOU (Rússia) - Veredicto no julgamento do suposto mentor do atentado ao metrô de Moscou em 2010 - 07H30

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Presidente Xi Jinping recebe presidente russo Vladimir Putin -

PEQUIM (China) - O presidente do Equador, Guillermo Lasso, viaja à China em visita oficial - (até 5 de Fevereiro)

PEQUIM (China) - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, viaja a Pequim - (até 6)

África

ADIS ABEBA (Etiópia) - Cúpula da União Africana - (até 6)

Esportes

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS - Futebol: Copa do Mundo de Clubes da FIFA - (até 12)

PEQUIM (China) - Jogos Olímpicos de Inverno - (até 20)

CAMARÕES - Futebol: Copa das Nações África 2021 - (até 6 de Fevereiro)

AMSTERDÃ (Holanda) - Futebol: Campeonato Europeu de Futsal da UEFA 2022 - (até 6 de Fevereiro)

Varios

Auf See - Marinha russa realiza exercícios na costa da Irlanda - (até 8)

SÁBADO, 5 DE FEVEREIRO DE 2022

Europa

(*) ÁUSTRIA - Vacinação contra a Covid torna-se obrigatória -

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Quarentena para viajantes do exterior é reduzida -

Esportes

BURNLEY (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 17º dia: Burnley versus Watford - 16H00

DOMINGO, 6 DE FEVEREIRO DE 2022

América

COSTA RICA - eleições gerais -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - 70º aniversário da ascensão da rainha britânica Elizabeth II ao trono após a morte de seu pai George VI -

Oriente Médio e África do Norte

(+) RAMALLAH (Territórios palestinos) - OLP se reunirá para escolher um novo negociador na agenda -

Esportes

YAOUNDÉ (Camarões) - Futebol: AFCON 2022 - Final: TBC x TBC - 17H00

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden recebe chanceler alemão Olaf Scholz -

HAVANA (Cuba) - 60º aniversário do embargo econômico dos EUA contra Cuba -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Energia EUA-UE -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Leilão da coleção NFT de Julian Lennon - 15H00

Europa

KIEV (Ucrânia) - Altos diplomatas franceses e alemães visitam a Ucrânia em meio a tensões com a Rússia - (até 8)

KIEV (Ucrânia) - Tcheco Jan Lipavsky, eslovaco Ivan Korcok e austríaco Alexander Schallenberg visitam a Ucrânia - (até 8)

Oriente Médio e África do Norte

BAGDÁ (Iraque) - Prazo final para parlamento eleger novo presidente iraquiano -

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - 47 casos de subversão democrata de Hong Kong voltam a tribunal - 23H30

TERÇA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia da Internet Segura -

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Anúncio dos indicados à 94ª edição do Oscar -

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgación Actas del Copom - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

BENGASI (Líbia) - Parlamento se reúne para escolher novo primeiro-ministro interino -

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Delegação iraniana visita Abu Dhabi - 10H00 (até 10)

QUARTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2022

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflación/IPCA - 09H00

QUINTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Brasil - 09H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 11H30

