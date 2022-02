Vazamento de petróleo em reserva amazônica do Equador totalizou 6.300 barris

Cerca de 6.300 barris de petróleo foram derramados em uma reserva ambiental na Amazônia equatoriana após o rompimento de um oleoduto na sexta-feira, informou a empresa privada OCP nesta quarta-feira (2).

"5.300 barris de petróleo bruto já foram coletados e reinjetados no sistema", acrescentou a empresa em um comunicado.

O número de barris recuperados corresponde a 84% do total derramado no acidente, provocado pela queda de rochas na serra Piedra Fina, cerca de 80 km a leste de Quito e na fronteira entre as províncias amazônicas de Napo e Sucumbíos.

Após o rompimento do tubo, a empresa acionou um dispositivo de emergência para mitigar os danos por meio de piscinas ou tanques onde coletaram grande parte do petróleo derramado.

O Ministério do Meio Ambiente informou nesta segunda-feira que o vazamento ocorreu dentro do Parque Nacional Cayambe-Coca, que abriga uma grande variedade de fauna e uma importante reserva hídrica, e que atingiu um rio que abastece comunidades indígenas.

