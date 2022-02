Valencia e Rayo Vallecano vencem e avançam às semifinais da Copa do Rei

O Valencia venceu nesta quarta-feira o Cádiz por 2 a 1 e se classificou para as semifinais da Copa do Rei, onde o Rayo Vallecano também marcará presença pela segunda vez na sua história depois de vencer o Mallorca por 1 a 0.

Os valencianos abriram o placar com um gol do português Gonçalo Guedes (24) e Lucas Pérez empatou convertendo pênalti (54). Mas Hugo Duro fez o gol da vitória na reta final (79) em um jogo de muita intensidade.

O Valencia, apoiado pela torcida no Mestalla, assumiu o controle da partida, pressionando o adversário e deixando poucos espaços.

O Cádiz tentou superar a pressão local correndo pelas laterais.

O domínio do Valencia teve sua recompensa quando Hugo Duro deixou uma bola na área para Guedes marcar o primeiro gol (24) na única chance realmente clara do primeiro tempo.

Com a desvantagem no placar, o Cádiz não se deixou abalar e avançou suas linhas pressionando a saída de bola do Valencia, que sofreu diante da nova intensidade dos visitantes.

O assédio do Cádiz terminou com o suíço Eray Comert agarrando Juan Cala, lance que foi sancionado com um pênalti depois da revisão do VAR.

Lucas Pérez converteu a penalidade máxima (54) empatando a partida para o Cádiz, que aproveitou o recuo do Valencia, reativado com as entradas de Maxi Gómez e Ilaix Moriba.

Os locais voltaram para o campo oposto e Hugo Duro finalizou um escanteio para fazer 2 a 1 (79) garantindo a classificação.

Mais cedo, o Rayo Vallecano venceu o Mallorca em casa com um pênalti convertido pelo argentino Óscar Trejo (44), que deu ao time de Vallecano vaga nas semifinais da Copa do Rei pela segunda vez em sua história.

Em um jogo equilibrado, o Mallorca começou melhor, pressionando o Rayo, que tentava tirar a bola pelas laterais para evitar a pressão adversária.

O Mallorca levava mais perigo, até que uma penetração na área por parte de Álvaro Gacía foi interceptada pelo zagueiro Franco Russo, causando o pênalti que Trejo converteu (44).

O gol deu ao Rayo a calma que precisava para se posicionar melhor em campo e dar um passo à frente no segundo tempo assumindo o controle da partida e conquistando a vitória.

-- Resultados das quartas de final da Copa do Rei:

Quarta-feira

(+) Rayo Vallecano - Mallorca 1 - 0

(+) Valencia - Cádiz 2 - 1

Quinta-feira

(16h00) Real Sociedad - Betis

(17h30) Athletic de Bilbao - Real Madrid

(+) classificado para as semifinais da Copa do Rei

