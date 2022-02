Tribunal britânico estuda pedido de retirada de placa em homenagem a um escravista

Advogados e um juiz debateram nesta quarta-feira (2) em uma capela da prestigiosa Universidade de Cambridge, na Inglaterra, um pedido de retirada de uma placa em homenagem a um doador histórico por causa de seu papel no tráfico de escravos.

O processo, que durará vários dias, acontece em um tribunal eclesiástico na capela do Jesus College, onde está localizado o ornamento de mármore.

O caso ilustra a recente introspecção sobre o passado colonial do Reino Unido, onde proliferam os pedidos para remover estátuas e monumentos de figuras históricas ligadas à escravidão e ao racismo no âmbito do movimento Black Lives Matter.

O juiz David Hodge abriu a sessão na capela construída no século XII lendo a Oração da Serenidade, que pede a audácia de mudar as coisas que podem ser mudadas.

O Jesus College quer remover uma placa de mármore em homenagem a Tobias Rustat, que esteve envolvido financeiramente no tráfico de escravos no século XVII e que foi um dos maiores doadores da instituição. O objeto está fixado em uma parede de sua capela.

A faculdade quer mover a placa, na qual aparece um retrato de Rustat, e exibi-la em uma sala de arquivo acompanhada de explicações históricas, segundo o advogado da instituição, Mark Hill. Isso permitiria "compreender mais plenamente a vida e a contribuição" de Rustat para o Jesus College.

Não é "de forma alguma uma maneira de apagar o nome de Rustat, que foi um generoso doador para a faculdade", insistiu.

Do lado de fora, um grupo de alunos carregava faixas com a mesma ideia, dizendo "deslocar, não apagar".

Rustat, um cortesão do rei Carlos II, investiu e ajudou a administrar a Royal African Company, que transportou cerca de 150.000 escravos.

O reitor da capela, James Crockford, explicou que o corpo docente solicitou a retirada da placa devido a "sentimentos exacerbados", e que alguns alunos se sentiam incomodados com sua presença na capela.

Como o objeto está em um prédio de Igreja, cabe a um juiz nomeado pela Igreja da Inglaterra decidir.

Dirigido por Sonita Alleyne, a primeira mulher negra a ser diretora de uma faculdade nas renomadas universidades de Oxford e Cambridge, o Jesus College devolveu em outubro uma escultura de bronze saqueada há um século à Nigéria, tornando-se a primeira instituição britânica a devolver um objeto roubado durante a colonização.

Alguns dos ex-alunos e descendentes de Rustat se opuseram à remoção da placa, argumentando que suas doações não vieram do dinheiro da escravidão.

Justin Gau, advogado que representa 65 deles, denunciou a ideia inicial da instituição de transferir a placa para um porão. "Por que não colocar em perspectiva sua vida neste edifício (a capela)?", questionou.

Alguns defensores do patrimônio também enfatizam que é obra de Grinling Gibbons, um renomado escultor. A

Para o tabloide conservador Daily Mail, Rustat é vítima da "cultura do cancelamento" e o Jesus College, que aceitou grandes doações da China, é hipócrita.

Rustat doou cerca de £ 3.230 (cerca de £ 500.000 no câmbio atual, ou cerca de US$ 675.000) para o Jesus College, principalmente para financiar bolsas de estudo para órfãos.

Assim como o traficante de escravos Edward Colston, cuja estátua em Bristol, sudoeste da Inglaterra, foi derrubada em junho de 2020 por ativistas antirracistas, Rustat foi uma figura de destaque na Royal Africa Company no século XVII.

O próprio Rustat encomendou a criação da placa em sua homenagem vários anos antes de sua morte, aos 87 anos. Está sepultado na capela do Jesus College.

A placa não menciona a escravidão, que a Grã-Bretanha proibiu em 1833.

