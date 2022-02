The New York Times ultrapassa a marca de 10 milhões de assinaturas

O The New York Times anunciou nesta quarta-feira (2) que a compra do The Athletic ajudou o jornal a superar sua meta de 10 milhões de assinaturas com anos de antecedência, e agora pretende aumentar seus assinantes em milhões.

O jornal vem tentando diversificar sua oferta e lançou com sucesso assinaturas de receitas culinárias e uma plataforma de jogos focada em palavras cruzadas.

Sua diretora-executiva, Meredith Kopit Levien, disse que a aquisição por US$ 550 milhões da plataforma de notícias esportivas The Athletic, anunciada em janeiro, impulsionou o New York Times a ultrapassar a marca simbólica de 10 milhões de inscritos.

A empresa acredita, no entanto, que teria alcançado esse marco bem antes de sua meta de crescimento "orgânico", fixada para 2025.

O Times disse que agora pretende ter pelo menos 15 milhões de assinantes de seus vários produtos até o final de 2021.

As assinaturas mostrariam um número maior, já que alguns leitores pagam por vários de seus produtos, mas a empresa disse que começará a relatar o total de assinantes individuais.

A última meta de 10 milhões, estabelecida em 2019, foi para assinaturas.

Antes da compra do The Athletic, o New York Times havia encerrado 2021 com 8,78 milhões de assinantes - nos formatos on-line e impresso -, um aumento de 16% com um impulso de produtos não diretamente relacionados a notícias.

O Times anunciou na segunda-feira a compra do Wordle, o jogo on-line com milhões de usuários, apenas quatro meses depois de chegar à internet.

A empresa está em um bom momento, com assinaturas de jornais e vendas crescendo 23% no quarto trimestre em relação ao ano anterior, e uma receita de publicidade de 26%.

tu/vmt/jm/st/ll/gm/ap/mvv

