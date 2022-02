Setor privado dos EUA cortou 301.000 vagas em janeiro

O setor privado dos Estados Unidos eliminou 301.000 postos de trabalho em janeiro, quando a variante ômicron do coronavírus desacelerou a atividade - disse a empresa de serviços empresariais ADP, nesta quarta-feira (2), em um relatório que mostrou dados muito piores do que o esperado.

Um mês antes, em dezembro, as empresas privadas contrataram 776.000 pessoas, segundo dados revisados para baixo.

Os analistas esperavam que janeiro mostrasse a criação de vagas (+220.000), mesmo que em um ritmo mais lento do que anterior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A recuperação do mercado de trabalho deu um passo trás no início de 2022, devido ao efeito da variante ômicron e seu impacto significativo, embora provavelmente temporário, no crescimento do emprego", disse a economista-chefe da ADP, Nela Richardson.

cs/hs/ll/yow/tt

Tags