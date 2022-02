Senegal vence Burkina Faso (3-1) e vai à final da Copa Africana

O Senegal se classificou para a final da Copa Africana das Nações (CAN) depois de derrotar o Burkina Faso por 3 a 1 nesta quarta-feira na primeira semifinal do torneio, disputada na capital camaronesa Yaoundé.

Os jogadores do PSG Abdou Diallo (70) e Idrissa Gana Gueye (75) e o craque do Liverpool Sadio Mané (87) marcaram os gols que levaram o Senegal à decisão, que será disputada no domingo contra o vencedor do duelo de quinta-feira entre Camarões e Egito, enquanto Blati Touré (82) marcou o gol de honra para os burkineses.

