Rússia: Putin reclama de 'relutância' da Otan em conversa com Boris Johnson

Durante conversa com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reluta em "responder adequadamente a preocupações russas bem fundamentadas", segundo consta em comunicado divulgado pelo Kremlin nesta quarta, 2.

Segundo o governo russo, a Otan "se esconde atrás de uma política de 'portas abertas' que contradiz o princípio fundamental de indivisibilidade da segurança" da instituição. Putin ainda destacou durante a reunião que a Ucrânia sabota o Protocolo de Minsk, assinado no começo de 2015 e que decretou o cessar fogo do conflito entre Moscou e Kiev.

A conversa entre Putin e Johnson ocorre no dia seguinte em que o premiê britânico visitou a capital ucraniana e reforçou apoio ao governo do ucraniano Voloymyr Zelensky.

Segundo comunicado do Reino Unido, Johnson expressou "profunda preocupação" com a atividade militar russa na fronteira ucraniana e disse que uma eventual invasão ordenada por Putin seria um "erro de cálculo". Os dois líderes concordaram em manter o diálogo para chegar a uma resolução pacífica para o conflito, de acordo com a nota.

