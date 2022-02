Rússia promete 'represálias' após proibição de canal russo RT na Alemanha

A Rússia prometeu nesta quarta-feira (2) "medidas de represália" contra a imprensa alemã, ao denunciar como uma decisão "política" a proibição na Alemanha das transmissões do canal russo Russia Today (RT).

"Essa decisão não nos deixa outra opção senão tomar medidas de represália contra os veículos de comunicação alemães credenciados na Rússia", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

O governo russo também prometeu medidas de represália contra "intermediários da Internet que eliminaram de forma arbitrária e injustificada as contas do canal em suas plataformas", em um momento de alta tensão com o Ocidente pela crise da Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Apresentamos opções para resolver esses problemas que não criamos. Mas se a maquinaria política e informativa alemã não cumprir com seus compromissos com a liberdade de expressão, não devemos nos envergonhar de respondê-los da mesma forma", acrescentou no Telegram a porta-voz do Ministério russo, Maria Zakharova.

O regulador de meios de comunicação da Alemanha ZAK anunciou nesta quarta-feira a proibição da transmissão no país do RT em alemão, lançado em 16 de dezembro e já privado de sua transmissão via satélite.

"A transmissão do programa de televisão 'RT DE'", ao qual ainda é possível acessar na web e por um aplicativo móvel, foi "proibida" porque "não foi solicitada nem concedida a autorização necessária, de acordo com a lei da imprensa", diz um comunicado do regulador federal ZAK.

A plataforma de vídeos Youtube já suspendeu a conta em alemão do RT no mesmo dia de seu lançamento em dezembro e, pouco depois, a transmissão via satélite do canal foi interrompida a pedido das autoridades alemãs.

O canal tem sua sede em Moscou e possui uma licença sérvia para transmitir via cabo e satélite, o que, segundo a RT, permitiria sua transmissão na Alemanha, de acordo com as diretivas da União Europeia (UE).

Lançado em 2005, o RT - que é transmitido em vários idiomas, principalmente inglês, francês, espanhol, alemão e árabe - é visto como parte dos esforços da propaganda internacional do Kremlin.

ys/smk/emd/age/mb/aa/mvv

Tags