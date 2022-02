Reino Unido, França e Alemanha 'condenam firmemente' ensaios de mísseis norte-coreanos

O Reino Unido, França e Alemanha "condenaram firmemente" nesta quarta-feira (2) os ensaios balísticos da Coreia do Norte, após os lançamentos realizados na semana passada.

"Condenamos firmemente essas ações provocadoras, que atentam contra a paz e a segurança regional e constituem uma violação flagrante das múltiplas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas adotadas por unanimidade", declararam os três países em um comunicado comum.

O comunicado foi divulgado depois que as Nações Unidas solicitaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para quinta-feira, depois que a Coreia do Norte disparou no fim de semana passado seu míssil mais potente desde 2017.

Pyongyang efetuou seis ensaios de mísseis balísticos no decorrer do ano e ameaça realizar mais testes, segundo os países europeus.

"Essa atividade é um assunto de grave preocupação e vai gerar uma resposta unânime", declararam os ministros das Relações Exteriores britânico, francês e alemão.

"Pedimos à DPRK (siglas da República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte) para colocar totalmente em prática as decisões do Conselho de Segurança, aceitar as ofertas reiteradas de diálogo feitas pelos Estados Unidos e tomar ações concretas para um desmantelamento completo, verificável e irreversível de suas armas de destruição em massa e de seus programas de mísseis balísticos".

