Promotoria de El Salvador imputa mais um crime de corrupção ao ex-presidente Funes

O Ministério Público salvadorenho apresentou nesta quarta-feira (2) perante um tribunal uma nova acusação contra o ex-presidente Mauricio Funes por recebimento de um avião de uma empresa guatemalteca como "presente" pela concessão de projetos de construção.

"A Procuradoria Geral da República apresentou a denúncia contra o ex-presidente Mauricio Funes, pelo crime de casos especiais de lavagem de dinheiro e de bens", disse um procurador, que pediu anonimato.

Segundo o promotor, juntamente com o ex-presidente, o empresário e ex-funcionário do governo de Funes, José Miguel Menéndez, também foi acusado do mesmo crime.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Menéndez já está preso por suposta participação em outros casos relacionados a corrupção durante o governo do ex-presidente de esquerda.

Funes vive na Nicarágua, onde primeiro obteve asilo e depois se nacionalizou. Ele fugiu de El Salvador após ser acusado de desviar 351 milhões de dólares, entre outras acusações de corrupção durante seu governo (2009-2014) e pelos quais é procurado pela Justiça.

De acordo com o Ministério Público, Funes e Menéndez realizaram "uma negociação ilícita" ao conceder, em data não especificada, a uma empresa guatemalteca chamada Serviços Qualificados de Construção S.A. duas obras de construção de rodovias no país, sem que esta tivesse "capacidade" para realizar a obra.

"Eles (Funes e Menéndez) negociaram para obter um presente (para a adjudicação dos projetos) consistindo em uma aeronave, especificamente um avião (um Beechcraft King Air)", disse o procurador, sem detalhar o valor do contrato concedido à empresa guatemalteca.

A aeronave, depois de entregue a Funes, era alugada a terceiros, e tanto o ex-presidente quanto Menéndez a utilizavam para viagens em família, informou o Ministério Público.

ob/cmm/atm/ap

Tags