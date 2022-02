Primeira visita oficial de um ministro da Defesa israelense a Bahrein

O ministro da Defesa israelense Benny Gantz chegou nesta quarta-feira (2) a Manama em sua primeira visita oficial a Bahrein, país árabe do Golfo que normalizou suas relações diplomáticas com Israel em setembro de 2020, de acordo com um comunicado de seu gabinete.

"O ministro da Defesa, Benny Gantz, pousou em Manama esta tarde no marco de uma visita oficial ao Reino. No aeroporto Internacional de Bahrein ocorreu uma cerimônia de boas-vindas ao ser recebido pelo seu homólogo de Bahrein, Abdalá bin Hasan Al Nuaimi", diz o comunicado.

O ministério da Defesa disse também que o avião militar no qual Gantz viajou também foi o primeiro israelense deste tipo a pousar em Bahrein.

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores israelense, Yair Lapid, inaugurou em outubro a embaixada de seu país no reino do Golfo, um ano após a assinatura, sob a mediação de Washington, de um acordo para normalizar as relações entre ambos os países.

Em 15 de setembro de 2020, Emirados Árabes Unidos e Bahrein se tornaram os primeiros países da região do Golfo a normalizar suas relações com Israel.

Então, os palestinos denunciaram terem recebido uma "facada nas costas" e uma traição ao "consenso árabe", destacando que a solução do conflito israelense-palestino sempre foi a condição indispensável para normalizar as relações dos países árabes com o Estado judeu.

