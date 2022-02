Nova York, um laboratório para frear a violência armada?

Com crescentes índices de criminalidade tanto em Nova York como no restante dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden se reunirá nesta quinta-feira (3) na cidade dos arranha-céus com o prefeito Eric Adams para falar da insegurança gerada pelas armas de fogo, um assunto sensível para o Partido Democrata.

"A violência das armas é uma crise de saúde pública", disse recentemente Adams, um ex-capitão da polícia nova-iorquina, que chegou à prefeitura da maior cidade americana com a promessa de reduzir a violência, que disparou no primeiro mês de seu mandato.

Entre os crimes mais impactantes registrados em janeiro, a morte de dois policiais aumentou a pressão sobre o prefeito negro, que, em sua juventude, flertou com a delinquência e entrou para a polícia com a ideia de reformá-la por dentro.

"É nossa cidade contra os assassinos", afirmou Adams, que na semana passada lançou seu "Projeto para acabar com a violência das armas de fogo", um pacote de medidas de "intervenção e prevenção" para lutar contra a proliferação de armas, muitas delas ilegais, e da criminalidade.

O prefeito quer ressuscitar as antigas patrulhas de policiais à paisana nos bairros com maior registro de crimes - de população majoritariamente negra e hispânica -, além de programas para reinserir 250.000 jovens entre 16 e 25 anos que não estudam nem trabalham, reformar o sistema judicial e interromper a chegada de armas vindas de outros estados.

A nível nacional, o governo democrata de Joe Biden promove uma "estratégia integral" para lutar contra a violência e a insegurança.

Essa estratégia busca injetar mais dinheiro nas cidades e estados, aumentar o policiamento nas ruas, impulsionar programas de prevenção da violência em nível comunitário, assim como novas leis para combater o tráfico de armas e tentar reduzir a violência, que se agravou em 2021 com a pandemia de covid-19.

Mais de 20.000 pessoas morreram por armas de fogo no ano passado, mais que em 2020, quando os homicídios aumentaram em torno de 30%. A maioria das vítimas continua sendo de jovens negros que vivem em comunidades de baixa renda.

"Nova York é um grande laboratório para ensaiar estratégias porque temos uma variedade de diferentes condados, mas todos no mesmo contexto político e cultural, por isso as coisas podem ser feitas de maneira praticamente constante", disse à AFP Jeffrey Butts, professor e pesquisador do centro de Justiça Criminal John Jay, que considera necessário "um enfoque diverso", para conter a violência, que contemple a "dissuasão, a coerção e a prevenção".

Parece pouco provável que Biden consiga superar a rejeição dos republicanos a qualquer tipo de medida destinada ao controle de armas, em nome da "sagrada" liberdade individual.

O projeto de Adams recebeu apoio de mais de 200 empresários, preocupados que a violência atrapalhe a recuperação econômica da 'Big Apple' após dois anos de pandemia devastadora.

Mas organizações de defesa dos direitos humanos alertam contra a "erosão de direitos" do projeto de Adams, que deixa de fora "o cerne do problema".

Dos 11 bilhões de dólares do orçamento da polícia de Nova York, menos de 1% se destina a projetos sociais, assinalou à AFP MK Kaishian, jurista da Garrison Project, uma ONG defensora dos direitos dos presos e das vítimas da ação policial.

"Somos o país que mais prende pessoas do mundo e, apesar disso, temos um índice de homicídios que é cerca de cinco vezes maior do que na União Europeia", afirmou. "Somos uma sociedade que falha na hora de investir nas pessoas", frisou.

