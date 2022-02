Nova York se despede de segundo policial morto em nova onda de violência

A polícia nova-iorquina consolou nesta quarta-feira (2) pela segunda vez em menos de uma semana a família de um agente morto em serviço. O caso mais recente foi do agente de origem dominicana Wilbert Mora, assassinado na onda de violência que sacudiu Nova York em janeiro.

Wilbert Mora, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos sofridos no tiroteio registrado em uma residência no Harlem, aonde foi com dois colegas após receber um telefonema denunciando violência familiar em 21 de janeiro passado.

Seu colega, Jason Rivera, de 22 anos, também de origem dominicana, morreu na hora atingido pelos disparos de um homem de 47 anos, que faleceu três dias depois. Mora morreu em 25 de janeiro.

Como aconteceu na sexta-feira passada no funeral de Rivera, a 5ª Avenida, em Manhattan, voltou a ficar tingida de azul, cor do uniforme de centenas de policiais, que se reuniram para dar o último adeus a um dos seus.

Dentro da catedral de São Patrício, familiares, autoridades e colegas estiveram presentes para despedir o policial morto em serviço.

O prefeito elogiou seus familiares - seus pais, três irmãos e namorada - por "compartilhar seu filho com a nossa cidade".

Em um discurso emocionado, a chefe da polícia nova-iorquina, Keechant Sewell, lembrou que "esta morte devastou a família, sacode a alma de um departamento, toca o coração de uma nação e põe à prova a fé desta cidade".

A morte dos dois jovens policiais se soma a uma série de atos violentos ocorridos em janeiro e coloca em primeiro plano a insegurança crescente na cidade, que se ergue lentamente da devastadora pandemia de coronavírus.

Na noite passada, no Queens, outro policial ficou ferido em um tiroteio, elevando a seis os agentes feridos ou mortos este ano.

O prefeito, um ex-capitão da polícia afro-americano, recebe nesta quinta-feira o presidente Joe Biden para falar sobre a segurança.

Mais de 20.000 pessoas morreram vítimas de armas de fogo no país, das quais 488 em Nova York, mais do que em 2020.

"Nossa cidade vai fazer mais do que te agradecer", disse o prefeito no funeral de Mora. "Vamos dar os recursos para combater esta violência. São os nova-iorquinos contra os criminosos e não vamos perder", advertiu.

Na semana passada, Adams lançou o "Projeto para acabar com a violência das armas de fogo", um pacote de medidas de "intervenção e prevenção" para lutar contra a proliferação de armas, muitas ilegais, e a criminalidade crescente.

O prefeito quer ressuscitar as antigas patrulhas policiais à paisana nos bairros com maior delinquência - de população majoritariamente negra e hispânica -, programas para reinserir 250.000 jovens entre 16 e 25 anos que nem estudam, nem trabalham, reformar o sistema judicial e conter a chegada de armas de outros estados.

