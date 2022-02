No Peru, presidente Castillo reformula gabinete pela terceira vez em seis meses

O presidente peruano, Pedro Castillo, reformulou seu gabinete novamente nesta terça-feira, dia 1º, fazendo a terceira reforma em seus primeiros seis meses no cargo, em meio a críticas sobre o tratamento de questões como a luta contra a corrupção. Castillo substituiu metade dos 18 membros do Gabinete, incluindo o primeiro-ministro e os ministros das Finanças, Relações exteriores e Meio ambiente, enquanto seu governo lida com ataques políticos e um desastre ambiental de um derramamento de petróleo na costa do Pacífico do Peru.

A mais recente turbulência política começou na sexta-feira passada, quando o ministro do Interior, Avelino Guillén, renunciou, dizendo que o presidente não o apoiou a fazer mudanças na polícia para que as autoridades pudessem combater com mais eficiência a corrupção e o crime organizado. "O que falta ao governo é uma direção, para definir uma direção", disse Guillén no sábado.

Nesta terça, a primeira-ministra Mirtha Vásquez também se demitiu e disse que Castillo não estava abordando a corrupção. Hoje, foi a vez do ministro das Finanças, Pedro Francke, deixar o cargo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente nomeou Héctor Valer como primeiro-ministro. Valer foi eleito deputado pelo Renovacion Popular, um partido político de extrema-direita, embora mais tarde tenha se juntado a outro grupo. Óscar Graham, economista que trabalhou como diretor de mercado financeiro do banco central do Peru, foi nomeado ministro das Finanças. Fonte: Associated Press.

Tags