MP sérvio diz que testes de PCR de Djokovic eram 'válidos'

Os resultados dos testes de PCR apresentados pelo tenista número 1 do mundo Novak Djokovic para obter uma derrogação que lhe permitiria participar do Aberto da Austrália em janeiro eram "válidos", garantiu o Ministério Público sérvio nesta quarta-feira (2) após investigar os fatos.

Depois de obter inicialmente um visto para entrar na Austrália, graças a um certificado comprovando que o tenista sérvio havia contraído covid um mês antes do torneio, Djokovic, que não foi vacinado contra o coronavírus, foi expulso pelo governo australiano antes do início da competição por representar um "risco para a saúde".

De acordo com o teste apresentado pelo 9 vezes campeão na Austrália às autoridades, Djokovic testou positivo para a covid-19 no dia 16 de dezembro. Um segunda PCR, de 22 de dezembro, foi negativo.

Mas a validade desses testes foi questionada depois que alguns meios de comunicação, como a BBC, revelaram que o número de série do teste realizado em 22 de dezembro era inferior ao de 16 de dezembro e por ser em data posterior deveria ser maior.

"A análise da base de dados numérica concluiu (...) que Novak Djokovic foi submetido a vários testes e que os certificados desses testes em 16 e 22 de dezembro foram válidos", disse o Ministério Público em nota, especificando que a investigação foi realizado pelo Ministério da Saúde.

Apesar de ter testado positivo no dia 16 de dezembro, Djokovic participou no dia seguinte de um evento com jovens tenistas em Belgrado e ainda deu uma entrevista ao jornal francês L'Equipe no dia 18.

Djokovic garantiu que recebeu a notificação de seu positivo após aquele ato no dia 17 e que sua entrevista foi "um erro de julgamento".

O Aberto da Austrália foi vencido pelo espanhol Rafael Nadal, que conquistou seu 21º Grand Slam, um marco histórico ao qual também aspirava Djokovic, que tem 20, os mesmos do suíço Roger Federer.

Desde que teve que retornar ao seu país em 17 de janeiro, Djokovic mal apareceu em público e não deu declarações. Na quinta-feira, ele deve se encontrar com o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, e falar brevemente à imprensa.

