Migrantes estão decepcionados com política migratória de Biden

Uma coalizão de 55 organizações lideradas por imigrantes acusou nesta quarta-feira (2) o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de ter traído suas promessas ao defender "componentes-chave" das políticas de seu antecessor, Donald Trump.

Um ano após uma série de ordens executivas assinadas por Biden sobre questões migratórias, a coalizão Alianza Americas, presente em 40 estados dos EUA, lamenta "a falta de avanços" na proteção dos migrantes.

"Embora tenha havido algum progresso, o governo segue defendendo os principais componentes-chave das políticas migratórias desumanas de Trump", afirmou em um comunicado.

A política do presidente democrata "é bem-vinda após a espantosa crueldade e o flagrante racismo dos anos de Trump, mas em áreas cruciais, a Casa Branca de Biden continua a defender o espírito de ódio das políticas migratórias" do magnata republicano, avalia Hazel Contreras, coordenador da Alianza Americas para a América Central.

Os migrantes reprovam Biden por "apoiar e restabelecer políticas de imigração draconianas", como o controverso "Título 42", uma disposição usada desde a era Trump que permite que imigrantes sem documentos sejam imediatamente expulsos, mesmo que sejam requerentes de asilo, devido à pandemia de covid-19.

A Casa Branca também restabeleceu o programa "Fique no México" (os Protocolos de Proteção ao Migrante, MPP), que obriga os solicitantes de asilo a aguardarem a resolução de seus casos em "cidades fronteiriças mexicanas onde não estão seguros", protestam.

O governo dos Estados Unidos se viu obrigado a restabelecer o programa após várias reveses judiciais e recorreu à Suprema Corte para resolvê-los.

A Alianza Américas lamenta particularmente a falta de avanços em relação ao Status de Proteção Temporária (TPS), um mecanismo renovável que impede a deportação e dá acesso a uma permissão de trabalho para cidadãos estrangeiros que não podem retornar com segurança ao seu país devido a desastres naturais, conflitos armados ou outras condições extraordinárias.

Aplica-se a várias nações da América Central, mas como é temporário, deve ser renovado de tempos em tempos.

"Pedimos uma nova designação de TPS para El Salvador, Honduras e Nicarágua e uma primeira para a Guatemala, pois ofereceria proteção contra deportação por mais 18 meses, já que as condições em cada país continuam instáveis e perigosas para retornar", disse à AFP Yanira Arias, diretora da campanha nacional da coalizão.

O fato de o governo Biden não ter feito isso "é uma das maiores decepções de sua agenda migratória até agora", acrescenta.

Os migrantes estão satisfeitos, no entanto, com algumas medidas adotadas por Biden, como a proposta de um plano plurianual de 4 bilhões de dólares para lidar com a migração de El Salvador, Guatemala e Honduras e o lançamento de uma estratégia de cinco pilares: a luta contra a insegurança econômica, a corrupção, o crime, a violência de gênero e a promoção dos direitos humanos.

Também aplaudem a iniciativa para que o setor privado invista na América Central e o envio da vice-presidente Kamala Harris ao México e à Guatemala. Nas viagens, porém, Harris dizia aos migrantes: "Não venham."

"A devastação dos desastres climáticos em Honduras, Guatemala e Haiti continuará a alimentar a migração", afirma Melanie Minuche, organizadora de justiça climática da Alianza Americas.

"Dado o quanto o norte global, incluindo os Estados Unidos, alimentou a crise climática com as emissões de gases de efeito estufa, o governo Biden tem a responsabilidade moral de priorizar a criação de vias legais para que aqueles que fogem dos desastres climáticos na América Central tenham opções para buscar uma vida melhor", diz.

Desde sua chegada à Casa Branca, Biden, que havia prometido uma política migratória "mais humana", abriu várias frentes, chegando a propor um caminho para a cidadania de 11 milhões de indocumentados, mas cada uma de suas iniciativas esbarrou no Senado e a feroz oposição dos republicanos, sobre quem Trump ainda tem muita influência.

