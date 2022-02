Incêndios florestais ameaçam subúrbios da cidade australiana de Perth

Dois incêndios florestais fora de controle ameaçaram vidas e casas no estado da Austrália Ocidental nesta quarta-feira (2), enquanto um calor intenso assola o país.

As autoridades emitiram um alerta de emergência para os arredores de Perth, a quarta maior cidade do país, depois que o incêndio deflagrado ontem arrasou 100 hectares.

As autoridades temem que o fogo possa alcançar zonas residenciais, devido aos fortes ventos que pressionam as linhas de contenção.

Os serviços de emergência disseram aos moradores que eles estão "em perigo e devem agir imediatamente para sobreviver. Há uma ameaça às suas vidas e suas casas".

A previsão para Perth hoje é de 34°C subindo para 40°C até sábado.

"O alerta de emergência permanece em vigor, devido à intensidade do vento que impacta a área do incêndio, e continua pressionando as linhas de contenção", afirmou o Corpo de Bombeiros e Serviços de Emergência.

Enquanto isso, um segundo incêndio florestal no sudoeste do estado foi "contido, mas não controlado", na tarde de terça-feira, disseram autoridades locais.

Os moradores levados para a cidade de Kirup, cerca de 220 quilômetros ao sul de Perth, foram advertidos para não retornarem para suas propriedades, pois as condições continuam "muito perigosas".

