EUA oferece recompensa milionária por informações sobre ex-chefe antidrogas da Bolívia

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (2) uma recompensa de até US$ 5 milhões por informações que levem à condenação de Maximiliano Dávila, ex-chefe antidrogas do governo do ex-presidente Evo Morales, preso no mês passado na Bolívia e acusado de tráfico de drogas por um tribunal de Nova York.

"Como diretor da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (FELCN), acredita-se que Dávila tenha usado sua posição para proteger aeronaves usadas para transportar cocaína por países terceiros para distribuição nos Estados Unidos", acusou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, ao anunciar a recompensa.

"Tanto antes como durante seu período como diretor da FELCN, Dávila estaria envolvido em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro", acrescentou em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dávila deixou a FELCN em 2019 após a renúncia de Morales, de cujo governo também foi Diretor Nacional de Inteligência. Seu último cargo foi o de comandante departamental da Polícia de Cochabamba entre novembro de 2020 e março de 2021, sob a administração do presidente Luis Arce, herdeiro político de Morales.

Apelidado de "Macho", Dávila foi preso em 22 de janeiro na Bolívia quando tentava atravessar para a Argentina e permanece sob custódia, informou o governo de Arce dias atrás.

Em 22 de setembro de 2020, um grande júri federal no Distrito Sul de Nova York indiciou Dávila por conspirar para importar cocaína para os Estados Unidos e portar e usar metralhadoras.

"Qualquer pessoa com informações que possam levar à condenação de Dávila pode enviar um e-mail à DEA (agência antidrogas americana) no endereço 'Bolivia.Tips@usdoj.gov' ou enviar uma mensagem à DEA pelo número 1-202-480-9038 usando uma mensagem de texto ou WhatsApp", informou o Departamento de Justiça em um comunicado.

Dávila, 57, enfrenta uma sentença mínima obrigatória de 10 anos de prisão e uma sentença máxima de prisão perpétua.

ad/gm/am

Tags