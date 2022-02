EUA goleia Honduras (3-0) e se consolida na zona de classificação para Copa do Catar-2022

Em uma gélida noite em Minnesota, os Estados Unidos venceram a já eliminada Honduras por 3 a 0 e se consolidaram no segundo lugar das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Em três lances de bola parada, Weston McKennie abriu o placar aos 8 minutos, Walker Zimmerman ampliou aos 37 e Christian Pulisic completou a goleada no segundo tempo, aos 68, no Allianz Field de Saint Paul (Minnesota), onde as temperaturas alcançaram os -17 graus centígrados.

Faltando três partidos para disputar, os Estados Unidos somam 21 pontos e ocupam uma das três posições que dão acesso direto ao Mundial do Catar-2022, com três pontos a mais que o México e quatro de vantagem sobre o Panamá, que se enfrentam mais tarde nesta quarta-feira.

Honduras, que no domingo havia ficado sem chances de classificação, segue no fundo do poço da tabela com 3 pontos e emenda cinco derrotas desde que o colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez assumiu o comando da equipe.

