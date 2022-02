EUA enviará 3.000 soldados em apoio à OTAN no Leste Europeu

Os Estados Unidos enviarão 3.000 militares em apoio às forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para vários países da Europa Oriental - informou a imprensa americana nesta quarta-feira (2), citando funcionários do governo não identificados.

Deste total, cerca de 1.000 serão transferidos da Alemanha para a Romênia, e outros 2.000 partirão da grande base americana de Fort Bragg, na Carolina do Norte, para Alemanha e Polônia, acrescentaram as mesmas fontes.

