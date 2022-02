Equador empata com Peru em Lima (1-1) e fica a um passo da Copa do Catar-2022

O Equador empatou em 1 a 1 com o Peru nesta terça-feira, em Lima, e ficou à beira da classificação para a Copa do Catar-2022 na partida que encerrou a décima sexta rodada das eliminatórias sul-americanas.

A seleção equatoriana abriu o placar com um gol de Michael Estrada logo aos 2 minutos, mas o Peru reagiu com garra e empatou já no segundo tempo, aos 69 minutos, com gol de Edison Flores que incendiou a torcida.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 39 pontos, seguido pela Argentina com 35, Equador com 25 e Uruguai com 22. O Peru (21 pontos) caiu para quinto, o que o levaria a disputar a repescagem.

A equipe 'inca' visitará o Uruguai e receberá o eliminado Paraguai em Lima, nos dias 24 e 29 de março.

Já o Equador primeiro joga em casa contra o Paraguai e depois recebe a Argentina.

