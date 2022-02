Costa Rica vence Jamaica (1-0) e volta a sonhar com vaga na Copa do Catar-2022

A Costa Rica entrou ativamente na luta pela classificação para a Copa do Mundo do Catar-2022 ao vencer a Jamaica por 1 a 0 nesta quarta-feira, em Kingston, em partida da décima primeira rodada do octogonal final das eliminatórias da Concacaf.

O gol da vitória foi marcado pelo habilidoso canhoto Joel Campbell, grande destaque da 'Sele' nos últimos jogos, aos 61 minutos.

Os 'Ticos', que antes desta rodada tripla fizeram uma campanha decepcionante com um desempenho muito fraco, agora recuperam a esperança de chegar à sua quinta Copa do Mundo nas últimas seis edições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a vitória, a Costa Rica chegou a 16 pontos no octogonal e ficou apenas um atrás do Panamá, que tem um jogo a menos e vai enfrentar o México.

--- Ficha técnica:

Local: Estádio Nacional (Kingston)

Árbitro: Marco Antonio Ortiz (México)

Gols:

Costa Rica: Joel Campbell (61)

Cartões amarelos:

Jamaica: Devon Williams (13)

Escalações:

Jamaica: Andre Blake - Richard King, Adrian Mariappa, Ethan Pinnock, Greg Leigh, Devon Williams (Kevin Stewart, 58) - Javain Brown, Bobby Reid (Lamar Walker, 70), Ravel Morrison (Peter-Lee Vassel, 70) - Andre Gray, Michail Antonio (Javon East, 58). Técnico: Paul Hall.

Costa Rica: Keylor Navas - Jeffrey Valverde (Ronald Matarrita, 46), Kendall Waston, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Bryan Oviedo - Yeltsin Tejeda (Daniel Chacón, 89), Celso Borges (Youstin Salas, 74), Gerson Torres (Bryan Ruiz, 46), Alonso Martínez (Johan Venegas, 74)- Joel Campbell. Técnico: Luis Fernando Suárez.

dgj/cl/aam

Tags