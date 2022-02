Copom eleva Selic a 10,75%, com dois dígitos pela primeira vez em cinco anos

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) elevou nesta quarta-feira (2) sua taxa básica de juros, a Selic, em 1,5 ponto percentual a 10,75%, alcançando os dois dígitos pela primeira vez em cinco anos, para frear uma inflação que seguiu "surpreendendo negativamente".

Em linha com as expectativas do mercado, o Copom adotou a oitava alta consecutiva da Selic desde março de 2021, apesar do impacto que representa para a maior economia latino-americana, que está em recessão.

