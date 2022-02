Comunicado do Business Wire :TelevisaUnivision

O Grupo Televisa, S.A.B ("Televisa"; NYSE:TV; BMV:TLEVISA CPO) e a Univision Holdings II, Inc. (juntas com sua subsidiária integral, a Univision Communications Inc., "Univision") anunciaram hoje a conclusão da transação entre o conteúdo de mídia e ativos de produção da Televisa e a Univision. A nova empresa, chamada TelevisaUnivision, Inc. (a "Empresa" ou "TelevisaUnivision"), cria a principal empresa mundial de mídia e conteúdo em idioma espanhol. A TelevisaUnivision produzirá e entregará conteúdo premium para suas próprias plataformas e outras, fornecendo ao mesmo tempo soluções inovadoras para anunciantes e distribuidoras no mundo inteiro.

Alfonso de Angoitia, Executive Chairman of the TelevisaUnivision Board of Directors (Photo: TelevisaUnivision)

"O fechamento da nossa transação marca um momento histórico para nossa empresa e nosso setor", disse Wade Davis, diretor executivo da TelevisaUnivision. "Estamos combinando duas empresas icônicas e líderes de mercado que possuem uma história rica e compartilhada e um portfólio incrível de ativos. Essa combinação criará uma empresa sem igual no cenário global de mídia. Nos últimos anos as duas empresas se transformaram, alcançando níveis de desempenho financeiro e repercussão de audiência que não eram vistos há anos. O poder e o ímpeto do negócio principal transformado são verdadeiramente únicos e serão um trampolim para o futuro lançamento do proeminente serviço de streaming em espanhol. A nova trajetória da nossa empresa é apoiada pelo nosso novo grupo de proprietários, que está bem preparado para amplificar os esforços de uma das melhores equipes de liderança do mundo."

"A combinação dos ativos de conteúdo da Televisa e da Univision, as duas grandes empresas de mídia dos dois maiores mercados de língua espanhola do mundo, criou uma empresa com enorme potencial", afirmou Alfonso de Angoitia, presidente executivo do conselho de administração da TelevisaUnivision. "Com nosso atraente perfil financeiro e história de inovação, a TelevisaUnivision está pronta para revolucionar o setor entregando a oferta mais abrangente de conteúdo em espanhol para públicos do mundo inteiro."

A transação reúne o conteúdo mais atraente e propriedade intelectual com as plataformas de mídia mais abrangentes nos dois maiores mercados do idioma espanhol no mundo. Os quatro canais de transmissão, 27 canais de TV paga, estúdio de cinema Videocine, serviço de vídeo sob demanda por assinatura Blim TV da Televisa, e a marca registrada Televisa, serão combinados com os ativos da Univision nos EUA, que incluem as redes de transmissão Univision e UniMás, nove redes a cabo em espanhol, 59 estações de televisão e 57 estações de rádio em importantes mercados hispânicos nos EUA, além da plataforma de vídeo sob demanda PrendeTV AVOD.

Juntas, a TelevisaUnivision possui a maior biblioteca de conteúdo e propriedade intelectual em espanhol no mundo, e a ferramenta mais prolífica de conteúdo em espanhol de longa duração no setor. Como resultado da combinação, a TelevisaUnivision alcança mais de 60% dos respectivos públicos de TV nos Estados Unidos e México. Incluindo televisão, digital, streaming e áudio, a Empresa alcança mais de 100 milhões de falantes do espanhol diariamente, mantendo posições de liderança nos dois mercados.

Integração e posição como empresa única

Desde o anúncio da transação em 13 de abril de 2021, a Univision e a Televisa transformam seus principais negócios antecipando a integração e estão apresentando os mais altos níveis de crescimento financeiro e de audiência que ambas as empresas alcançaram em anos. A duradoura parceria entre as duas empresas possibilitou conteúdos e coordenação de negócios aprimorados que acelerarão a integração. Tais esforços colocam a TelevisaUnivision em uma posição exclusiva para começar a executar imediatamente uma estratégia combinada e agarrar a gigante oportunidade apresentada pela população global de língua espanhola de quase 600 milhões de pessoas, que representa um PIB agregado de aproximadamente US$ 7 trilhões.

As empresas criaram estrategicamente uma equipe de gestão sênior de líderes de classe mundial para a operação global, combinando excelentes profissionais da Televisa e da Univision, além de contratar talentos de ponta de empresas líderes de mídia e tecnologia.

Adicionalmente, a transformação TelevisaUnivision também incluiu o desenvolvimento de uma grande quantidade de conteúdo original para o futuro lançamento global da plataforma de streaming, investindo em novos produtos de publicidade nos dois mercados, renovando a estratégia de programação e realizando novas parcerias de distribuição, e lançando o serviço PrendeTV AVOD nos Estados Unidos, que funcionou como um poderoso projeto piloto para o futuro lançamento do streaming.

Como resultado desses esforços estratégicos, as duas empresas alcançaram crescimento de receitas publicitárias acima do mercado. O crescimento de receita publicitária da Univision nos primeiros nove meses de 2021 foi de 32,6%, retornando de forma significativas aos níveis de 2019, enquanto o crescimento de publicidade da Televisa no mesmo período foi de 24% em relação ao ano anterior.

O portfólio de redes de televisão da Univision, formado pela Univision, UniMás, Galavisión e TUDN, foi responsável por 62% da audiência em horário nobre na televisão em língua espanhola nos EUA entre adultos de 18 a 49 anos, crescimento de 58% em comparação a 2020, marcando a maior participação de audiência desde 2014. Enquanto isso, o desempenho do conteúdo e audiência da Televisa no México foi igualmente impressionante. Os 20 melhores programas na televisão aberta no México foram produzidos e transmitidos pela Televisa. Os três principais programas da Televisa em 2021 atingiram audiências entre 63% e 73% mais altas que o programa mais assistido da sua concorrente mais próxima. Durante a semana, as audiências da Televisa foram 91% superiores àquelas da segunda maior transmissora, enquanto as audiências na sua principal rede, a Las Estrellas, foram 154% superiores àquelas da sua concorrente mais próxima. A Televisa transmitiu oito das dez partidas de futebol com as maiores audiências no México em 2021.

Inovação e impacto relevantes no setor

A TelevisaUnivision permanece no caminho certo para lançar seu serviço anunciado de streaming global unificado em 2022, que incluirá assinatura gratuita e premium. O serviço terá a maior oferta de conteúdo original em espanhol nos Estados Unidos e América Latina, incluindo dramas, comédia, séries documentais, programas de jogos, reality shows, programas de variedades, filmes, eventos musicais e culturais, programas infantis e educacionais, eventos esportivos e especiais, além de uma confiável programação de notícias.

Aproveitando o vasto acervo de conteúdo da Televisa, juntamente com novos conteúdos originais em espanhol em desenvolvimento e uma ampla variedade de colaborações com alguns dos criadores mais notáveis estabelecidos e promissores da atualidade, essa oferta será o primeiro serviço de streaming de grande escala do mundo desenvolvido especificamente para o público de língua espanhola.

Parcerias criativas com Eugenio Derbez, Selena Gomez, Maria Dueñas, Mario Vargas Llosa e Santiago Limón estão entre as primeiras anunciadas e alimentarão o que será uma oferta verdadeiramente atraente e inigualável.

Liderança

Wade Davis será o diretor executivo da TelevisaUnivision. Alfonso de Angoitia atuará como presidente executivo do conselho de administração da TelevisaUnivision e Marcelo Claure será vice-presidente do conselho.

O conselho de administração da TelevisaUnivision também será formado por Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez, Michel Combes, Gisel Ruiz, Oscar Muñoz, Maria Cristina "MC" Gonzalez Noguera, Eric Zinterhofer e Jeff Sine. Além disso, a Televisa detém o direito de indicar mais dois diretores.

A produção de conteúdo e operações no México serão lideradas por Bernardo Gómez e Alfonso de Angoitia, codiretores executivos da TelevisaUnivision no México, que continuam como codiretores executivos do Grupo Televisa. As operações de notícias do Grupo Televisa no México serão parte de uma nova e independente empresa dedicada a produzir notícias para as redes da TelevisaUnivision no México, e serão lideradas por Emilio Azcárraga, presidente executivo do conselho de administração do Grupo Televisa.

Os novos investidores da empresa incluem o SoftBank Latin America Fund, Google e o The Raine Group.

Consultores

Para a Univision: A Guggenheim Securities e a J.P. Morgan atuaram como consultoras financeiras ; a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e a Sidley Austin LLP atuaram como consultoras jurídicas; e a Covington & Burling LLP atuou como consultora regulatória.

Para a Televisa: A Allen & Company atuou como consultora financeira; a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, e a Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. atuaram como consultoras jurídicas; e a Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP atuou como consultora regulatória. A LionTree Advisors LLC apresentou uma opinião de imparcialidade ao conselho de administração da Televisa.

A Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP atuou como consultora jurídica para o SoftBank Latin America Fund.

A Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP atuou como consultora jurídica para o The Raine Group.

Sobre a TelevisaUnivision

Como principal empresa mundial em mídia e conteúdo em língua espanhola, a TelevisaUnivision possui a maior biblioteca de conteúdo próprio e recursos de produção líderes do setor que alimentam suas ofertas de streaming, televisão digital e linear, bem como suas plataformas de rádio.

O portfólio de mídia da Empresa inclui as redes de transmissão Univision e UniMás, líderes nos Estados Unidos e a Las Estrellas e Canal 5 no México. A TelevisaUnivision é o lar de 36 redes a cabo em espanhol, incluindo a Galavisión e a TUDN, a rede de esportes em espanhol n.º 1 nos EUA e México.

Com o portfólio mais atraente de direitos de esportes no idioma espanhol no mundo, a TelevisaUnivision solidificou sua posição como o Lar do Futebol. A TelevisaUnivision também possui e administra 59 estações de TV nos Estados Unidos e quatro canais de transmissão no México afiliados a 222 estações de televisão, estúdio Videocine, e Uforia, o Lar da Música Latina, que engloba 57 estações de rádio norte-americanas próprias ou operadas, uma série de eventos ao vivo e uma robusta presença de áudio digital.

A TelevisaUnivision é o lar dos serviços de streaming premium PrendeTV e Blim TV, que juntos hospedam mais de 40 mil horas de programação de alta qualidade, em espanhol, de renomados produtores e talentos de ponta. Os proeminentes ativos digitais da Empresa incluem a Univision.com, Univision NOW e vários aplicativos digitais de alta categoria. Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

Sobre a Televisa

A Televisa é uma importante corporação de telecomunicações que possui e opera uma das empresas de cabo mais relevantes e um importante sistema de televisão paga via satélite no México. O negócio de cabo da Televisa oferece serviços integrados, incluindo vídeo, dados em alta velocidade e voz para clientes residenciais e comerciais, e serviços gerenciados para operadoras locais e internacionais. A Televisa possui uma participação majoritária na Sky, importante sistema de televisão paga via satélite e provedora de banda larga no México, operando também na República Dominicana e América Central. A Televisa detém diversas concessões do governo mexicano que a autoriza transmitir programação através da estações de televisão para os sinais da Univision Holdings II, Inc. ("Univision"), e sistema de cabo e satélite da Televisa. Além disso, a Televisa é a maior acionista da TelevisaUnivision, empresa controladora da Univision Communications Inc., grande empresa de mídia que produz, cria e distribui conteúdo em espanhol através de diversos canais de transmissão no México, Estados Unidos e mais de 70 países por meio de redes de televisão, operadoras de cabo e serviços over-the-top, ou "OTT". A Televisa também se interessa na publicação e distribuição de revistas, esportes profissionais e entretenimento ao vivo, e jogos.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre as expectativas atuais da Empresa e do Grupo Televisa, S.A.B. Palavras como "acreditar", "antecipar", "planejar", "esperar", "pretender", "buscar", "potencial", "almejar", "estimar", "projetar", "presumir", "prever", "diretriz", "pode", "deveria", "poderia", "irá" e palavras e expressões semelhantes têm como objetivo identificar declarações prospectivas, mas não são os meios exclusivos para identificar tais declarações. Essas declarações prospectivas refletem nossas visões atuais com relação a eventos futuros são baseadas em suposições e estão sujeitas a riscos e incertezas. Além disso, essas declarações prospectivas apresentam nossas estimativas e suposições apenas na data deste comunicado de imprensa. Não assumimos qualquer obrigação de modificar ou revisar quaisquer declarações prospectivas para refletir circunstâncias ou eventos que ocorram após a data em que as declarações prospectivas foram feitas. Fatores que poderiam fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas incluem: riscos e incertezas relacionados, e interrupções nos negócios e operações da Empresa causados pela combinação dos negócios da Televisa e Univision e a combinação dos negócios de conteúdo das empresas, e impactos de quaisquer mudanças de estratégias após a concretização de tal combinação de negócios; nossa capacidade de lançar com sucesso nosso serviço de streaming; riscos e incertezas em relação à natureza incerta e em evolução da pandemia de COVID-19 e seu impacto na Empresa, a indústria da mídia e a economia em geral, incluindo interferência com, ou custo aumentado da produção e programação da Empresa ou seus parceiros, mudanças na receita publicitária, suspensão de eventos esportivos ou outros ao vivo, interrupções nas operações da Empresa e a resposta da Empresa ao vírus da COVID-19 relacionada ao fechamento de instalações e aumentos nos custos relacionados a medidas preventivas nas instalações da Empresa para proteger a saúde e o bem-estar dos seus funcionários devido à COVID-19; desenvolvimentos e condições econômicas e políticas; incerteza nos mercados financeiros globais; mudanças nos índices de inflação; mudanças nas taxas de juros; o impacto de leis e regulamentações existentes que afetam nossos negócios, atividades e investimentos; mudanças na demanda de clientes; e efeitos da concorrência, além de outros fatores. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste comunicado de imprensa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005833/pt/

