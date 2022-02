Comunicado do Business Wire :PCI Pharma Services

PCI Pharma Services (PCI), uma organização líder mundial de desenvolvimento de contratos e fabricação (CDMO), anunciou hoje a adição de três novas máquinas automatizadas excepcionais de envase e acabamento estéreis em suas instalações de San Diego e Melbourne. Adquiridos da Cytiva, estes equipamento notáveis podem alternar entre o envase de diferentes medicamentos estéreis em frascos e seringas. A adição destas máquinas ocorre após a recente aquisição pela PCI da Lyophilization Services of New England, Inc. (LSNE), especialista na fabricação de injetáveis complexos para produtos biológicos e pequenas moléculas, ao trazer recursos ainda mais amplos aos clientes da PCI em todo o ciclo de vida do produto e permitir a eles trazer suas terapias de mudança de vida ao mercado com maior rapidez e segurança.

One Microcell Vial Filler was placed in PCI's Melbourne facility, which can be seen here, in January. (Photo: Business Wire)

"A adição destes equipamentos de ponta em dois locais-chave - San Diego e Melbourne - faz parte de nossa estratégia mundial de aumentar nossas capacidades de envase e acabamento estéreis bem como ajudar a aliviar a escassez da capacidade mundial para fabricação e embalagem de medicamentos estéreis", disse Tim Roberts, Diretor Comercial da PCI Pharma Services. "O aumento no número de novos medicamentos em desenvolvimento em diversas áreas terapêuticas, combinado com a alta demanda para produzir vacinas contra COVID-19, tornou cada vez mais difícil para as empresas farmacêuticas fazer parceria com CDMOs confiáveis com experiência e capacidade para satisfazer suas necessidades de fabricação de medicamentos. A tecnologia Cytiva permitirá que a PCI ofereça a nossos clientes recursos adicionais de envase e acabamento estéreis para dar suporte a seu desenvolvimento clínico e fabricação e, por fim, trazer terapias importantes ao mercado com mais rapidez em todo o mundo."

A PCI investiu em um Microcell Vial Filler e SA25 Aseptic Filling Workcell, em suas instalações em San Diego, para garantir a entrega de medicamentos da fase 1 à fase 3, atendendo às necessidades de clientes clínicos locais e internacionais. Além disto, um Microcell Vial Filler foi colocado em Melbourne para aprimorar ainda mais os serviços em estágio inicial e levar capacidade adicional à Austrália - o ambiente de fase I com liderança mundial. Estas máquinas avançadas agilizam o processo de envase com automação e eliminam a necessidade de intervenção humana em um ambiente estéril. Cada unidade está contida em um isolador, proporcionando maior segurança ao paciente e vantagem de conformidade quanto aos pares da PCI, usando apenas a tecnologia de envase manual para entregar lotes de medicamentos. As máquinas já estão nas instalações da PCI e devem estar totalmente operacionais em setembro de 2022. Este investimento aumentará as ofertas da LSNE, que inclui recursos mundiais de fabricação em formulações complexas, alta potência, envase e acabamento estéreis, além de liofilização, um importante fator de fabricação processo utilizado comumente com terapias injetáveis e biológicas, como vacinas e tratamentos contra o câncer.

"Nossas instalações em Melbourne e San Diego estão localizadas onde um grande volume de testes clínicos em fase inicial ocorrem e as principais organizações biofarmacêuticas estão localizadas. Esta expansão é parte de nosso plano para melhor atender a nossos clientes, acrescentando recursos que complementam nossas ofertas integradas em serviços de testes clínicos, como embalagens e S&D, que oferecem facilidade e simplicidade nos principais centros de negócios", disse Brad Payne, Diretor de Operações da PCI Pharma Services. "A integração destes equipamentos de ponta em importantes locais internacionais criará cadeias de fornecimento biofarmacêuticas ainda mais eficientes à PCI e seus clientes, ao alavancar novas tecnologias para que possamos continuar levando os medicamentos necessários aos pacientes com mais rapidez, junto com nossos clientes."

Sobre a PCI Pharma Services

A PCI é uma CDMO com liderança mundial, oferecendo aos clientes recursos integrados de desenvolvimento, fabricação e embalagem de medicamentos de ponta a ponta que aumentam a velocidade de lançamento de seus produtos no mercado e oportunidades de sucesso comercial. A PCI traz a experiência comprovada que vem com mais de 50 lançamentos de produtos de sucesso a cada ano e mais de cinco décadas no negócio de serviços de saúde. Atualmente, temos 30 locais em sete países (Austrália, Canadá, EUA, Irlanda, País de Gales, Alemanha e Espanha) e mais de 4.300 funcionários que trabalham para levar terapias que mudam a vida dos pacientes. A tecnologia de última geração e o investimento contínuo nos permitem atender às necessidades mundiais de desenvolvimento de medicamentos ao longo de todo o ciclo de vida do produto - desde as capacidades de fabricação até a cadeia de fornecimento de testes clínicos e a comercialização. Nossos clientes nos veem como uma extensão de seus negócios e uma parceria de cooperação com a meta comum de melhorar a vida dos pacientes. Para mais informação, acesse pci.com.

Ty Guzman-Touchberry, Comunicações da WE tgtouchberry@we-worldwide.com / +1-212-551-4877

