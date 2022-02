Comunicado do Business Wire :Organon & Co.

A Organon (NYSE: OGN), uma empresa mundial de saúde feminina, está designando o Dia Internacional da Mulher (DIM) em 8 de março como um dia para reconhecer as crescentes disparidades de saúde que as mulheres enfrentam e foram exacerbadas pela pandemia de COVID-19. Desde sua criação, o DIM se concentrou em acelerar a paridade de gênero. A Organon reconhece a necessidade de um esforço mundial para cuidar de sua saúde e está começando com seus próprios funcionários, ao oferecer folga remunerada este ano para todos os funcionários atenderem às suas próprias necessidades de saúde. A empresa convida organizações de todo o mundo a se unir na conscientização sobre a desigualdade na saúde feminina e a adotar iniciativas que ajudem as mulheres a priorizar sua saúde.

As mulheres trabalharam duro para avançar no local de trabalho, mas a pandemia está desvendando estes ganhos pelos quais tanto lutam. As mulheres estão agora significativamente mais esgotadas do que nunca, muito mais do que os homens1- o que pode ter um enorme impacto na sua saúde física e mental. Mesmo antes da pandemia, em uma pesquisa de 2015, 78% das mulheres disseram que costumam deixar suas próprias necessidades de saúde, como agendar consultas médicas, de lado para se concentrar no cuidado da família e outras prioridades.2

"A Organon foi lançada com o compromisso de ouvir as necessidades das mulheres e, como parte de nossa pesquisa, descobrimos que elas estão achando mais difícil do que nunca arranjar tempo para cuidar até mesmo de suas necessidades de saúde mais básicas", disse Kevin Ali, Diretor Executivo da Organon. "Como uma empresa que investe em inovação para melhorar a saúde feminina, senti a responsabilidade de ajudar a resolver isto em nossa própria comunidade internacional de quase 9.500 funcionários. Este ano, a ação simbólica que estamos realizando é incentivar todas as nossas pessoas a passar este dia de folga para se comprometer com a própria saúde ou com a saúde das mulheres de suas vidas, seja indo ao médico, fazendo um balanço de seu próprio bem-estar ou refletir sobre como fazer uma mudança."

Acreditamos que mulheres saudáveis são a espinha dorsal de uma sociedade próspera, estável e resiliente e, quando elas estão saudáveis, prosperam e também sua comunidade e sua sociedade, pelas próximas gerações. Entretanto, um estudo recente descobriu que 44% das mulheres mais velhas disseram que esperaram até que um sintoma de saúde se tornasse urgente antes de agendar uma consulta - e este número salta a 62% para mulheres de 20 a 34 anos.3É isto que a Organon espera mudar e pede a outras pessoas que se unam ao esforço de melhorar a saúde feminina.

"Capacitar as mulheres para se colocarem no topo da lista sempre foi uma prioridade para HealthyWomen, sendo uma parte importante de nossa missão de educar as mulheres a importância de tomar decisões informadas sobre sua saúde", disse Beth Battaglino, Diretora Executiva da HealthyWomen. "À medida que a pandemia continua limitando a capacidade feminina de autocuidado, estamos orgulhosos da Organon por se unir ao movimento e pedimos a outras empresas que reconheçam o Dia Internacional da Mulher como um dia para honrar as necessidades de saúde não atendidas das mulheres."

Acreditamos que, ao melhorar a compreensão das necessidades da saúde feminina, estamos um passo mais perto de fechar a lacuna de desigualdade. A Organon exorta todas as organizações a se unir a esta missão e fazer parte da solução. Acesse hereforherhealth.com/make-time para saber mais.

Sobre a Organon

A Organon é uma empresa mundial de saúde formada através de uma divisão da Merck, (NYSE:MRK) conhecida como MSD fora dos EUA e Canadá, com a meta de melhorar a saúde feminina ao longo de suas vidas. A Organon possui um portfólio de mais de 60 medicamentos e produtos em diversas áreas terapêuticas. Liderados pelo portfólio da saúde feminina, junto com um negócio de biossimilares em expansão e uma franquia estável de medicamentos estabelecidos, os produtos da Organon produzem intensos fluxos de caixa que irão respaldar investimentos em inovação e oportunidades de crescimento futuro na saúde da mulher. Além disto, a Organon busca oportunidades de cooperar com biofarmacêuticos inovadores que pretendem comercializar seus produtos, ao alavancar sua escala e presença em mercados internacionais de rápido crescimento.

A Organon tem uma presença internacional com escala e alcance geográfico significativos, capacidades comerciais de classe mundial e cerca de 9.500 funcionários com sede localizada em Jersey City, Nova Jersey.

Para mais informação, acesse http://www.organon.com e se conecte conosco no LinkedIn e Instagram.

Contato

