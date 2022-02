Comunicado do Business Wire :Lenovo

Hoje, a revista Fortune publicou sua lista anual das empresas mais admiradas do mundo, com a Lenovo classificada em quinto lugar, subindo da décima posição, na ampla categoria de empresas do setor de computação. O ranking anual, que avalia a reputação corporativa de organizações globais, analisa as mil maiores empresas dos EUA, juntamente com as empresas da FortuneGlobal 500 que relatam receitas anuais de US$ 10 bilhões ou mais. A Lenovo atualmente ocupa a 159ª posição no ranking da Fortune Global 500.

A lista classifica empresas globais de 52 setores diferentes. Dentro da subcategoria de empresas do "setor de computação", a Lenovo foi particularmente reconhecida como a "Mais admirada", pontuando bem pela inovação, qualidade de gerenciamento e competitividade global da empresa.

A metodologia da Fortune, em parceria com a Korn Ferry, determina as empresas mais conceituadas em 52 setores e envolve pedir a executivos, diretores e analistas que classifiquem as organizações de seu setor em nove critérios, desde valor de investimento e qualidade de gestão e produtos até responsabilidade social e capacidade de atrair talento.

Mais informações sobre as Empresas mais admiradas da Fortune de 2021 podem ser visualizadas aqui.

A Lenovo também foi recentemente reconhecida como uma das empresas mais sustentáveis do mundo pela Corporate Knights; obteve uma pontuação perfeita pelo quinto ano consecutivo no Índice de Igualdade Corporativa, e foi reconhecida no Índice de Igualdade de Gênero 2022 da Bloomberg.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa de US$ 60 bilhões em receita da Fortune Global 500 que atende a clientes em 180 mercados no mundo. Focada em uma visão ousada para entregar tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que mudam o mundo que alimentam (através de dispositivos e infraestrutura) e habilitam (através de soluções, serviços e software) milhões de clientes todos os dias, e juntos criarmos uma sociedade digital inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as mais recentes notícias em nosso StoryHub.

